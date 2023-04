Première édition de la journée citoyenne de la résilience à Poitiers

La toute première édition de la journée citoyenne de la résilience a été organisée ce samedi 29 avril 2023 à Poitiers. Sur la place du maréchal Leclerc et à l'îlot Tison, la ville de Poitiers, les sapeurs-pompiers de la Vienne et plusieurs associations de sécurité civile ont proposé diverses activités et animations. L'objectif ? Former les Poitevins aux gestes qui sauvent, et les sensibiliser à la prévention des risques auxquels le territoire est exposé. Le tout dans une démarche de "résilience communale".

Sur la place de la mairie, un petit parcours ludique a ainsi été installé pour les enfants. Vêtus d'une tenue de pompier, ils devaient franchir plusieurs obstacles en portant une lance incendie. L'animation a attiré beaucoup de jeunes enfants toute la journée ce samedi. Comme l'indique le capitaine Laurent Aucher, il n'est jamais trop tôt pour commencer à repérer de futures recrues : "il faut voir loin. Même s'ils ne vont pas rentrer chez nous tout de suite. C'est à l'occasion d'événements comme celui-là qu'on peut susciter des vocations dans leurs esprits, et leur donner l'envie de nous rejoindre plus tard".

"Il faut que les gens se sentent concernés"

Des futures recrues indispensables à la survie du SDIS, dans la Vienne comme partout en France. Le capitaine rappelle que "plus de 80 % des effectifs est issu du volontariat." Il ajoute : "s'il n'y a pas de sapeurs-pompiers volontaires, les interventions en dehors des agglomérations sont limitées, ou plus longues, car les secours viennent de plus loin. Il faut que les gens se sentent concernés. Aujourd'hui, on manque de gens qui ont envie de donner de leur temps et de l'énergie."

La protection civile de la Vienne a proposé au public plusieurs démonstrations autour des gestes de premier secours. © Radio France - Irène Prigent

Du côté de la protection civile de la Vienne, là aussi, les besoins sont nombreux. Environ 115 bénévoles travaillent dans le département pour différentes missions de sécurité, lors de courses-à-pied, de festivals ou autres événements festifs. "On tourne autour de 150 missions à l'année, des postes qui demandent parfois beaucoup de secouristes le même jour. Il faut que cela tourne. Plus on est nombreux, mieux c'est ! ", précise Alexandra, directrice des formations de la protection civile de la Vienne. Tout au long de l'année, à la demande des organismes et particuliers volontaires, la protection civile organise des formations au PSC1, PSE1 et PSE2, les diplômes premiers secours. Il faut compter 55 euros la formation à la protection civile dans la Vienne et 45 euros pour les jeunes de moins de 18 ans.