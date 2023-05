Première édition du forum pour bien vieillir à domicile à Mont-de-Marsan

Tout faire pour éviter l'EHPAD. Comme la plupart des séniors, Jean, 93 ans, veut rester chez lui malgré une perte d'autonomie : "Je ne veux pas partir tant que ça reste possible. J'y ai tous mes souvenirs. Mais il y a des gestes que je ne peux plus faire. J'ai déjà une femme de ménage mais j'ai besoin d'aide pour les repas" confie-t-il. Alors, accompagné de sa nièce et d'un ami, Jean vient chercher des solutions sur le forum.

On peut y trouver des conseils pour bénéficier de soins à domicile, de portages de repas ou d'auxiliaire de vie. En tout une dizaine de stands sont présents sur le forum. Par exemple, Sylvie du centre communal d'action social propose des inscriptions au club du troisième âge : "il y a des repas le midi, qu'on peut partager avec d'autres bénéficiaires. On peut rester l'après-midi et participer à des activités, jouer aux cartes, ça permet de rompre l'isolement" explique Sylvie. D'autres stands proposent également d'aménager son logement.

Parmi les stands présents il y a l'ADMR (l'aide à domicile en milieu rural) et le CIAS (le centre intercommunal d'action sociale). Ces deux organismes sont à l'initiative du forum et proposent, entre autres, des soins à domicile. Amandine Lamon, directrice du pôle domicile du CIAS, coordonne les 170 professionnels qui assistent les personnes âgées : "ce salon c'est l'occasion aussi de valoriser le travail des agents au quotidien, dit-elle*, nos agents sont mobilisés pour le portage de repas, les soins infirmiers et la garde à domicile avec des auxiliaires de jour et puis de l'entretien*". Déjà 1.800 personnes dans l'agglomération de Mont-de-Marsan bénéficient des services du CIAS.

Le premier forum "bien vieillir à domicile" présente aussi des expositions et une pièce de théâtre thématisée. Les portes sont ouvertes, à l'Auberge landaise, jusqu'à jeudi.