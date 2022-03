Première manifestation en solidarité avec l'Ukraine à Guéret

S'opposer à la guerre et se montrer solidaire avec le peuple ukrainien, c'était le message de la manifestation organisée ce mercredi 2 mars au soir devant la mairie de Guéret. Alors que la solidarité s'organise depuis plusieurs jours en Creuse, à l'image des nombreuses collectes en cours dans le département, il s'agissait de la première manifestation creusoise pour l'Ukraine depuis le début de la guerre.

La mairie de Guéret était illuminée aux couleurs du drapeau ukrainien. © Radio France - Théophile Vareille

La maire de Guéret, Marie-Françoise Fournier, était présente parmi la centaine de manifestants réunies : "Je suis venue en tant que citoyenne et en tant qu'élue, on ne peut qu'être solidaire en voyant les horreurs qui se passent en Ukraine, et Guéret se mobilisera pour le peuple ukrainien."

Beaucoup de familles étaient aussi présentes parmi les manifestants. © Radio France - Théophile Vareille

Le témoignage d'Alla, Ukrainienne installée à Guéret

Parmi les manifestants se trouvaient aussi plusieurs familles, à l'exemple d'Alla Chereshnia, Ukrainienne installée à Guéret depuis huit ans, venue avec sa fille Marina : "C'était important de venir ici, mon coeur est là bas mais je fais tout ce que je peux ici, ça me touche cette solidarité, de voir tous ces gens mobilisés. Dès que je passe devant la mairie aux couleurs de l'Ukraine ça me fait quelque chose."

Originaire de l'ouest de l'Ukraine, Alla Chereshnia est en contact tous les jours avec sa famille : "C'est très dur, je pleure à chaque fois quand je les appelle mais ils me disent de ne pas pleurer, d'être fort, car on va gagner."