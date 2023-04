Première patrouille à VTT de la police d'Avignon

À Avignon, quatre policiers ont effectué la première patrouille à VTT électrique mercredi. De nombreuses villes de France sont équipées depuis longtemps de patrouille à vélo. À Avignon, les policiers pédaleront en patrouille toute l'année intra-muros, mais aussi dans les quartiers sensibles et jusqu'aux Angles et Villeneuve-les-Avignon.

La première brigade VTT de la police d'Avignon est composée de quatre policiers volontaires. Une deuxième brigade pourrait être créée dans quelques mois.

Discrétion et efficacité à vélo

Les VTT signés "Police nationale" iront partout : intra-muros d'Avignon, mais aussi quartiers et points de deal. Géraldine Palpacuer, la directrice adjointe de la police en Vaucluse, explique que " les VTT, on ne les entend pas arriver. Même si les policiers sont en tenue, ça permet une approche assez discrète. C'est très bien aussi dans quartiers résidentiels, pour lutter contre les cambriolages ".

Et descendre d'un VTT, c'est toujours plus facile que d'une voiture. Naoelle Bettahar, la capitaine de la BAC qui supervise les VTT rappelle "qu'il faut sortir de la voiture pour un contrôle et quand on doit courir, il faut retourner à la voiture et redémarrer. À vélo, les collègues pourront rattraper les fuyards plus rapidement".

Les fuyards se fatiguent avant le policier à vélo

Au guidon de son VTT, le brigadier précise : " on n'est pas comme dans les séries télé à sauter du vélo pour rattraper le mec en courant. On peut suivre plus facilement les fuyards qui se fatiguent bien avant nous. Les collègues à vélo de Nîmes nous disent que les délinquants s'arrêtent eux-mêmes de courir car ils ne peuvent pas distancer les policiers à vélo ".

Les policiers à vélo d'Avignon ont été spécialement formés. Leur VTT peut devenir un bouclier : "en cas d'agression, le vélo permet de maintenir l'individu à distance. Les policiers ont aussi appris à tirer d'une main à vélo".

La direction de la Sécurité Publique de Vaucluse espère que le vélo permettra aussi de recréer du lien avec les passants et les commerçants du centre-ville d'Avignon, mais les policiers pédaleront jusqu'aux Angles ou Villeneuve-les-Avignon.

Patrouille de policiers à VTT à Avignon © Radio France - Philippe Paupert