Première patrouille en Lubéron pour les comités communaux feux de forêt

Il n'a pas plu depuis l'hiver en Vaucluse. Avec la sécheresse et la chaleur, les risques incendies sont importants. Les patrouilles des comités communaux feux de forêts ont été avancées de deux semaines. D'habitude les hommes et femmes en orange sont mobilisés fin juin. En 2022, ils sont dans les massifs forestiers dès le 15 juin. Leurs rôles sont d'informer les touristes des risques d'incendies, traquer la moindre fumée et guider les sapeurs pompiers. 1.100 hommes et femmes participent aux 98 comités communaux feux de forêts de Vaucluse. L'an passé, ils ont assuré prés de 9.000 heures de patrouille et signalé 27 départs de feu.

Surveiller les fumées et secourir les touristes épuisés par la chaleur

A l'entrée des gorges du Régalon dans le Luberon, Paul Chanavas est attentif à ce qui traine au sol. Le responsable du comité communal de feu forêt de Cheval Blanc vient d'ouvrir la première barrière de l'année pour patrouiller en 4x4 orange et il repère "ça". Il brandit le déchet entre ses doigts : "c'est un mégot au bord de la piste dans l'herbe sèche". Heureusement le mégot est éteint. Il est évidemment interdit de fumer dans les bois en cette période de sécheresse. Tous les après midi, le 4x4 orange patrouillera dans les gorges du Régalon, lieu très touristique avec 300 à 400 personnes certains jours d'été : "il vient des gens des Bouches-du-Rhône quand leur massifs sont fermés mais aussi beaucoup de belges, beaucoup de hollandais ou d'anglais. Les touristes aiment la chaleur mais il n'en connaissent pas les conséquences. Ils sont plus ou moins bien équipés. Nous sommes souvent amenés à les secourir , leur fournir de l'eau quand ils sont épuisés par la chaleur".

600 litres d'eau mais les CCFF ne sont pas des pompiers

Le 4x4 orange rebondit sur les pierres brûlantes de la piste qui monte au dessus des gorges. Paul Chanavas enclenche les quatre roues motrices. il souligne "boite courte car nous avons 600 litres d'eau sur le plateau derrière avec la pompe. Nous pouvons intervenir mais notre mission est surtout d'alerter les pompiers. Avec la pompe, nous avons 6 ou 7 minutes d'eau. On n'est pas là pour éteindre l'incendie. Nous ne sommes pas des pompiers".

Experts en topographie pour guider les pompiers

Les membres des 68 CCF de Vaucluse connaissent chaque draille.et chaque sentier. Paul Chanavas montre le dédale de combes et de pistes : "si un gros incendie démarre, il peut venir des pompiers de tout le sud de la France. Il ne connaissent pas la topographie du Lubéron et c'est là qu'on peut être d'une grosse aide en indiquant où passer, en allant avec eux en reconnaissance pour indiquer où engager leur véhicule". Paul rétrograde et pointe une piste qui s'écarte dans la garrigue : "là, vous avez l'exemple typique d'une piste qui fait une boucle pour permettre aux convois de pompiers de se croiser ou de faire demi-tour".

Partout la végétation est sèche "comme en juillet" souligne Paul Chanavas; "le berger m'a dit qu'il avait redescendu son troupeau car il n'y a plus rien à manger pour les brebis du Lubéron".

Veille en orange et jaune pour éviter un été dans le rouge

Dans la descente, Paul Chanavas vérifie que les citernes sont intactes pour ravitailler les engins des pompiers. Soudain il range son 4x4 : "tiens, voila les jaunes !" L'engin des Agents de Protection de la Forêt Méditerranéenne effectue lui aussi sa première patrouille. "Ca va ? C'est calme" indique Paul Chanavas : "nous, on est des amateurs bénévoles, eux ce sont des professionnels !"

Dans le 4x4 jaune de l'Office National des forêts, le chef d'équipe Yann Robinault confie "une grosse inquiétude sur l'état des forêts avec cette bise qui souffle dans les vallons du Lubéron. Surtout qu'il y a beaucoup de végétation morte au sol qui pourrait dynamiser les départs de feux de forêts". En 2021, les comités communaux feux de forêts de Vaucluse ont signalé prés d'une trentaine de départs d'incendie.

1.100 hommes et femmes surveillent les massifs forestiers en Vaucluse avec les comités communaux feux de forêt © Radio France - Philippe Paupert

Les premières patrouilles des comités communaux feux de forêt constate qu'en juin 2022 , la végétation du Lubéron est déjà séche comme au coeur de l'été © Radio France - Philippe Paupert

Les comités communaux feux de forêt en orange croisent les patrouilles des agents de l'ONF en jaune © Radio France - Philippe Paupert