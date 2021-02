Première Saint-Valentin d'après confinement : le love shop de Saint-Orens quadruple sa clientèle

Pousser la porte d'un love shop sans tabou ni idée arrêtée. A quelques heures de la Saint-Valentin, ces enseignes proposant des articles coquins ne désemplissent pas. D'autant plus que le couvre-feu est passé par là. A Saint-Orens, au sud de Toulouse, l'enseigne Easy Love triple voire quadruple sa clientèle. Panier moyen : 85 €. La responsable du magasin Marine est tout sourire. Son chiffre d'affaire atteint des sommets.

La Saint-Valentin c'est encore plus que Noël, le magasin ne désemplit pas. Avec le coronavirus et le couvre-feu à 19h les soirées sont plus longues. Les clients me disent qu'il faut bien trouver des choses à faire. C'est mignon.

Des clients à la recherche de nouveautés

Ici au milieu des sex toys, huiles gourmandes et autres déshabillés en dentelle, on vient seul, en couple ou entre amis. Kevin cherche une idée de cadeau : "ma compagne n'aime pas la lingerie, alors je cherche des des jeux érotiques, des sex toys, des anneaux, etc ."

Estelle est en couple depuis deux ans et demi, dont un an de crise COVID, elle craquerait bien pour une combinaison : "quelque chose de sexy sans trop exagérer, quelque chose de sensuel. C'est bien de marquer le coup. Ce sera une surprise totale."

Le magasin sera aussi ouvert dimanche après-midi pour le jour J.