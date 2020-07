Première soirée piétonne de l'été autour des Halles de Dijon

Du 1er juillet au 31 août 2020, les rues autour des Halles de Dijon deviennent piétonnes. Une bonne nouvelle pour de nombreux dijonnais qui en profité lors de la première soirée, et surtout pour les restaurateurs qui peuvent étendre leurs terrasses.

C'était une surprise pour de nombreux dijonnais qui se sont baladés autour des Halles de Dijon, mercredi 1er juillet 2020. Depuis cette date-là, les quatre rues qui entourent le marché - les rues Bannelier, Odebert, Claude Ramey et Quentin - sont entièrement piétonnes. Cela va durer jusqu'à la fin de l'été, au 31 août 2020. Une mesure prise par la mairie de Dijon pour permettre aux restaurateurs, fortement touchés par la crise sanitaire, de compenser les pertes en agrandissant leurs terrasses. En grande majorité, les restaurateurs, les passants, les clients des restaurants et des bars se sont dit ravis de cette nouveauté. D'un autre côté, certains commerçants commencent en revanche à s'inquiéter : où vont se garer leurs clients puisqu'il n'y a plus de places de parking ? Sachez en tout cas que pendant tout l'été, "pour favoriser la consommation autour des Halles", selon la mairie, les restaurateurs vont offrir deux heures au parking souterrain pour leurs clients.

Un restaurateur dijonnais ravi de la piétonnisation du pourtour des Halles Copier

Rythmé par le Festiv’Halles

Le pourtour des Halles sera animé pendant cet été 2020. Dans le cadre du Festiv’Halles, des animations vont être proposées quasiment tous les soirs. En plus de terrasses agrandies, le mercredi 1er juillet, pour le premier soir, les passants ont pu profiter de la musique du groupe Les D’Ukes et d'un marché des créateurs. Par la suite, il y aura une exposition d'arts tous les lundis, un marché des créateurs tous les mercredis, et de la musique live sur les terrasses tous les jeudis. Point d'orgue, la clôture de l’événement, le 31 août, avec une soirée DJ.

Les infos pratiques : du changement pour le stationnement

Tout stationnement à l’intérieur de la zone piétonne est interdit.

Les véhicules disposant d’une vignette pourront accéder à l’espace piéton sauf aux heures de marché (mardi, vendredi, samedi de 5h à 16h).

Les riverains ne disposant pas de parking privatif au cœur de cette zone pourront stationner pour charger ou décharger leur véhicule, dans la limite de 15 minutes maximum et sous réserve de ne pas bloquer le passage.

La circulation est interdite 24h/ 24 et 7j/ 7 à l’exception des cycles à deux ou trois roues.

Les véhicules assurant les livraisons (pour les commerçants et les riverains de la zone) sont autorisés de 6h à 11h30 les lundis, mercredis et jeudis et de 16h à 17h30 les mardis, vendredis et samedis

La collecte des ordures ménagères n’est pas modifiée. Seul le ramassage des cartons se fera le mardi et le jeudi après-midi, au lieu du soir habituellement.