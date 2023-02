Première sortie pour Mathias Dantin, jeune joueur devenu tétraplégique, au match de Bagnères à Baigorri

Une journée chargée d'émotion. C'est ce qu'ont vécu Mathias Dantin et ses proches, venus à Saint-Étienne-de-Baïgorry ce dimanche 19 février, deux mois après l'accident de rugby qui a rendu le jeune âgé de 17 ans tétraplégique , lors d'un match UNSS. Une première sortie rugby pour le Bigourdan qui, depuis la fin janvier, est en rééducation à Cambo-les-Bains, venu soutenir son équipe.

Sur son fauteuil roulant électrique, c'est lui, Mathias qui apporte le ballon du match aux capitaines de Nafarroa et de Bagnères. "Que d'émotion ! Et que de plaisir ! C'est la première occasion pour sortir, et pour voir tout le monde, les amis, les proches... revivre un peu aussi les matches de rugby, de l'extérieur. Ça donne de la force, pour continuer ce combat !"

"La vie continue"

Durant tout l'après midi, ses amis ont été à ses côtés, à l'image de Tom, capitaine des juniors bigourdans. "Comme on n'a pas pu le voir pendant longtemps, ça nous a fait quelque chsoe. On avait à cœur d'être là, avec lui. Ça nous soude encore plus, on pense tout le temps à lui, et sur le terrain ça nous motive. Et on voit son mental, on le connait, il peut soulever des montagnes, il peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'était lui le plus jovial de toute l'équipe, malgré ce qu'il a vécu. C'est fou..."

Jérôme Dantin, le papa, avec Mathias © Radio France - Stéphane Garcia

Et s'il y en a un qui était peut-être plus ému que les autres c'était Jérôme Dantin, le papa, qui observait son fils de loin. "Après deux mois de douleur, c'est une fierté de le voir auprès des siens, auprès de ses amis, d'autant que les premiers jours ont été évidemment compliqués quand il a fallu prendre conscience de ce qui lui était arrivé. Et depuis, ça se passe bien à Cambo, il travaille et se donne du mal. Quant à nous, avec sa mère, on a, disons, une double vie entre ici et Bagnères. Ça fait des déplacements, on a été obligé d'arrêter notre travail pour s'occuper de lui, faire les démarches. Et préparer l'avenir, parce que la vie continue."

Un moment de communion

Un match que Mathias a terminé main dans la main avec son grand-père, qui avait aussi fait le déplacement, pour pouvoir aussi entonné, ensemble, deux chansons : "Hegoak" puis "Mon Dieu que j'en suis à mon aise". Le montant de la bourriche récoltée par le club de l'US Nafarroa a été reversé à la famille de Mathias. Montant doublé par les Socios du club bas-navarrais.

Sur le terrain, c'est Bagnères qui s'est imposé 23-8 sur la pelouse de Baigorry, dans le cadre de cette 17e journée de Fédérale 1.