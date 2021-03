Première taille de la vigne sur la colline de la Motte à Vesoul

Pour trouver trace de vigne à la Motte de Vesoul, il faut se plonger dans les livres d'histoire, ce coteau bien exposé donnait autrefois du raisin. L'association Vésulium a été créée il y a trois ans pour valoriser le patrimoine de la ville de Vesoul, notamment du site de La Motte.

Cette vigne pousse dans une parcelle située dans le premier virage du chemin de croix qui mène à la vierge de la Motte. Durant des années c'était une friche, désormais c'est une vigne.

Il y a un an, en mai 2020, mille pieds de vigne ont été plantés, c'est donc l'heure de la première taille de printemps des ces trois cépages.

Marc Haaz, le président de l'association explique :

On a planté trois cépages le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Trois cépages assez connus de la population française et d'ailleurs, des cépages qui sont surtout adaptés à ce climat.