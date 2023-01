Première vague de pollen chez nous en Bretagne depuis le début janvier

La saison du pollen a déjà commencé car plusieurs capteurs bretons dont celui de Rennes ont constaté les premières émissions de pollen. Ce sont les noisetiers qui ont ouvert le bal au début du mois de Sophie Frain est infirmière et analyste pollinique chez Capt'Air Bretagne, elle nous explique pourquoi.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : le mois de janvier, ce n'est pourtant pas la saison du pollen. Pourquoi ça a déjà commencé chez nous, en Bretagne ?

Sophie Frain : en fait, ça fait deux trois années qu'on a un hiver qui est un très doux. Et donc certains arbres comme le noisetier démarrent leur saison beaucoup plus tôt que prévu. À l'instant présent, on espère la pluie parce que ça pousse les pollens au sol. Donc du coup, il y en aura forcément moins dans l'air. Les noisetiers étaient déjà en fleurs de fin décembre donc ce n'est pas étonnant. On arrive à presque un mois d'avance sur la saison habituelle.

Comment vous arrivez à surveiller l'évolution et les émissions du pollen chez nous en Bretagne ?

On a deux types de surveillance. On fait ce qu'on appelle de la phénologie. Donc on a des bénévoles sentinelles qui sont sur le terrain et regardent les arbres, l'évolution de la fleur et des arbres. Donc ça, c'est un premier type de surveillance qui nous alerte en amont. Parce que les cas ne sont pas forcément toute l'année. Et puis ensuite, on a les capteurs de pollen qui vont recueillir ce qu'il y a dans l'air. Là, on a un système qui permet vraiment de respirer l'air pour avoir le reflet des distances dans la respiration humaine. Et ensuite, on fait une analyse au microscope avec un comptage de chacun des pollens.

Est-ce que vous arrivez à anticiper les prochaines périodes d'émission de pollens dans la région ?

Alors c'est un peu compliqué notamment avec le bouleau parce que sa floraison va dépendre de la douceur mais aussi de la sécheresse qui a lieu l'été puisqu'il doit avoir des périodes très particulières où il a besoin de chaleur. Pour le bouleau aussi, on sera sous surveillance attentive.