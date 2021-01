Première victoire pour Aurélien Paret Peintre, de la formation chambérienne AG2R Citroën

Première course et première victoire pour AG2R Citroën Team : Aurélien Paret-Peintre s'est imposé dimanche lors du Grand Prix la Marseillaise. Ce GP est la première manche de la Coupe de France et première course professionnelle de la saison 2021.

A l'issue des 171,6 kilomètres du parcours tracé autour de Marseille, il a réglé au sprint un groupe d'une trentaine de coureurs. Il devance ses compatriotes Thomas Boudat (Arkea-Samsic) et Bryan Coquard (B&B Hôtels p/b KTM).

Aurélien Paret-Peintre, 24 ans, formé au Chambéry Cyclisme Formation, prend donc la tête du classement général de la Coupe de France.