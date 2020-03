Premières annulations de mariages à cause du coronavirus en Limousin et la liste pourrait être longue

Difficile de se marier en période de confinement ! Les mariages présentant un caractère urgent peuvent avoir lieu en comité restreint. Comme celui d'un militaire qui s'apprête à partir en mission à l'étranger, ou bien un mariage dont l'un des membres du couple arrive en fin de droits, étant de nationalité étrangère. Avec un maximum de 10 personnes. Maire, mariés, parents et témoins. Mais les plus grandes cérémonies doivent être reportées. Qu'elles soient civiles ou religieuses. Et ne parlons même pas de la fête avec familles et ami-e-s. Impossible vu les circonstances.

On rigole un peu jaune mais c'est comme ça

Un coup dur pour les futurs mariés qui se sont certainement beaucoup investis pour ce qui devait être le plus beau jour de leur vie. C'est le cas de Maryse Tayon. Cette habitante de Guéret devait se marier le 11 avril prochain. Cela risque de lui coûter cher :"On avait acheté beaucoup de boissons et d'alimentations qui ne seront plus bonnes après le mois de juin. Donc tout ça, c'est de la perte. Les alliances gravées avec la date. Les 10% d'acompte, ce ne sera pas remboursé non plus. Les billets d'avions pour la famille qui devait venir de la Réunion, c'est aussi une grosse perte financière."

Maryse essaye de prendre tout cela avec philosophie même si elle en veut un peu à ceux qui continuent à trainer dehors :"On rigole un peu jaune mais c'est comme ça. Faut rester positif. On n'a pas le choix. On garde le sourire malgré tout. Mais pour le confinement, on n'est pas bête. On voit bien que d'ici au 11 avril, tout ne sera pas réglé si ça continue comme ça. Si les gens ne respectent pas correctement le confinement, on y aura encore droit au mois d'avril."

Les professionnels craignent une cascade d'annulations

Par ricochet, tous les professionnels du mariage font la grimace et s’inquiètent. Si c'est au mois de mai que la haute saison débute, les premières annulations tombent en Limousin, et d'autres pourraient suivre. C'est ce qui inquiète Estelle Chaplet, une organisatrice de mariage basée à Brive :"Sur le mois d'avril, j'avais deux mariages. Deux mariages annulés. C'est un gros gros manque à gagner. J'ai déjà un mariage annulé pour le mois de mai. J'attends la suite maintenant."

Une fébrilité partagée par les autres professionnels du secteur comme Vivien Malagnat. La photographie de mariage est son activité principale. Ce Limougeaud a une vingtaine de mariages prévus entre mai et octobre. Si la crise sanitaire dure, il va forcément le sentir passer :"Mon chiffre d'affaire se fait principalement en saison. Si on m'enlève un mois, le calcul est vite fait. Ça fait un gros manque à gagner. Tout en sachant qu'en étant confiné, mon activité de photographe ne peux pas s’exercer pour d'autres prestations. Je travaille aussi pour le département. Donc là, tous mes revenus sont à zéro."

Très compliqué de se remettre en selle

Il n'a pas encore d'annulation de mariage puisque ses premiers mariages sont en mai, mais il craint le pire si la crise sanitaire dure au delà :"Si la situation devait durer deux ou trois mois supplémentaires, ça va être très compliqué de se remettre en selle pour pouvoir compenser. Tous ces mariages là ne pourront pas être décalés parce que les autres dates sont probablement prises pour le reste de la saison. La seule option qu'il restera, c'est en milieu de semaine." Pas l'idéal pour se marier devant une assistance au grand complet.

Et pour les professionnels au statut d'auto-entrepreneur s'ajoute le doute quand à d'éventuelles aides de l’État. Cela concerne d'ailleurs beaucoup d'autres métiers. Des discussions sont en cours avec la fédération des auto entrepreneurs.