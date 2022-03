Premières autorisations temporaires de séjour pour des réfugiés ukrainiens à Montauban

De gauche à droite : Polina qui vit en France depuis plusieurs années, Inna arrivée d'Odessa et son amie Anastasia qui a fui Kherson.

A Montauban, la préfecture du Tarn-et-Garonne a délivré ce jeudi matin les 22 premières autorisations provisoires de séjour à des familles ukrainiennes. Des femmes et des enfants principalement. Un sésame qui leur donne accès au marché du travail, à l'école, aux services de santé ainsi qu'à une allocation. Un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, c'est une nouvelle vie qui débute pour eux sur le territoire français.

Une délivrance de papiers facilitée par l'Union européenne

Quelques minutes au guichet et Inna se voit délivrer le précieux petit papier rose, l'autorisation provisoire de séjour. Cette ex-employée de bureaux dans une clinique a fui les bombardements d'Odessa. Elle est hébergée dans la famille d'une amie à Montauban. Avec ce titre valable 6 mois elle va se mettre en quête d'un nouveau travail : "ce sera fonction des opportunités car je ne parle pas la langue" explique Inna à Polina qui traduit pour elle.

Passeports ukrainiens et autorisations provisoires de séjour. © Radio France - Pascale Danyel

Le hall de la préfecture bourdonne d'une activité inhabituelle. La secrétaire générale Catherine Fourcherot veille au bon accueil des réfugiés ukrainien : "c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, ces familles ont fui leur pays et sont dans une situation de grande détresse, il faut les accueillir de façon digne, l'Union européenne a déclenché le dispositif de protection temporaire qui permis d'avoir un statut adapté à la situation." Concrètement : "cela permet d'avoir une autorisation de séjour valable 6 mois qui déclenche un certain nombre de droit : la carte de paiement de l'allocation des demandeurs d'asile, l'allocation logement, le droit de travailler, l'accès aux soins et l'enseignement pour les enfants."

Carte de paiement de l'allocation des demandeurs d'asile

Le directeur territorial de l'Office français de l'immigration Christophe Gontard est là lui aussi, il aiguille les réfugiés vers un autre bureau, celui qui délivre la carte de paiement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) : "pour un adulte isolé seul c'est environ 440€ par mois, c'est comme une carte de crédit mais sans possibilité de retrait d'espèces, c'est simplement une carte de paiement dans tous les magasins équipés pour subvenir aux besoins quotidiens."

La carte ADA, créditée tous les mois. © Radio France - Pascale Danyel

Au milieu de la foule un petit garçon fraîchement arrivé de Kiev qui joue avec une figurine kangourou. Il a 4 ans, il s'appelle Sanvel. Dans quatre jours, grâce à l'autorisation provisoire de séjour de sa mère, il pourra aller à l'école maternelle, en moyenne section à Montauban