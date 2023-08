Premières explications à la panne qui a touché les lignes téléphoniques des urgences de l'hôpital de Bourges

Pendant 17 heures, entre le samedi 22 juillet et le dimanche 23 juillet, les urgences de l'hôpital Jacques Coeur à Bourges ont été très difficilement joignable par téléphone. Les appels n'arrivaient que de façons très aléatoires auprès des régulateurs.

La direction a mené son enquête pour comprendre les raisons de cette panne. D'après les premiers éléments, un concours de circonstances a voulu que deux incidents indépendants aient lieu en même temps. "Nous avons eu une panne d'origine externe qui a entrainé un dysfonctionnement des appels reçus au 15, résume Pierre-Yves Halin, responsable de la communication de l'hôpital de Bourges. C'est un problème qui a également touché les équipes des pompiers. C'est d'origine externe, ce n'était pas sur nos systèmes".

Dans le même temps, l'hôpital a subit une panne du logiciel de téléphonie interne. "Il a fallu redémarrer notre système et pour cela attendre qu'il n'y ait plus d'appels de patients en attente, puisque certains arrivaient de façon aléatoire". La direction assure que c'est la première fois qu'elle subit une telle panne, et que ce dysfonctionnement a été réparé très rapidement.

Pas d'impact sur les urgences vitales

Quant à connaître les conséquences de ces pannes, l'hôpital se veut rassurant : "On n'a pas idée du nombre d'appels qui n'ont pas abouti, il faudrait que l'on voit avec les fournisseurs. Mais on sait que cela n'a pas eu de répercussions sur le nombre de passages aux Urgences et cette panne n'a eu aucun impact sur la prise en charge des urgences vitales".

Durant la panne, un numéro de téléphone temporaire avait été mis en place pour garantir tout de même un accès au service des Urgences.