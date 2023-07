Premières grosses pelleteuses et gestion de l'eau sur le chantier du palais Acropolis de Nice

Après plusieurs mois de désamiantage et pour y faire face la multiplication des équipes spécialisées, le calendrier reprend sa marche en avant. En cette fin de mois de juillet, une première grosse pelleteuse rentre en action sur la partie nord de l'Acropolis et a commencé à casser l'ancien bowling. Au mois d'aout, d'autres grosses machines vont venir s'attaquer à l'ancien palais des congrès. Les travaux vont donc s'accélérer et surtout se voir. Afin d'éviter trop de poussière en ces temps de chaleur et de vent, les ouvriers sont obligés d'arroser les gravats. "Nous le faisons avec de l'eau brute, celle qui n'est pas consommable, explique Anne Ramos, l'adjointe en charge des travaux. Ca évite les désagréments et de gaspiller trop d'eau".

Stockage de l'eau de pluie pour l'arrosage de la végétation.

La question de l'eau et de son utilisation n'est pas uniquement posée pendant le chantier. Viendra ensuite le temps de l'arrosage de cette nouvelle coulée verte et de ses arbres qui la composeront. La ville de Nice ne fera pas comme pour la première trame verte. Cette fois-ci, le stockage de l'eau de pluie a été pensée. "Une partie des eaux pluviales s'infiltrera dans le sol et sera rejetée dans le Paillon, juste en dessous, mais une autre partie sera stockée, explique un technicien. Pour ce faire, nous allons la garder dans de gros tuyaux." En effet, entre la voute du tunnel du Paillon et le sol de la future promenade verte, il n'y a pas beaucoup d'espace; au plus 2m50 de terre. Il était donc impossible d'y mettre des bassins de rétention basiques. Les ingénieurs de la ville de Nice ont donc pensé à de grosses buses de plus d'un mètre de diamètre courant sur des centaines de mètres pour y stocker l'eau. A l'aide de pompes, elle pourra ensuite être utilisée afin d'arroser les plantations de surface. "Nous allons pouvoir stocker 2500 m3, explique Nicolas Arbona, le responsable du projet. Cela nous permettra de faire face à 80% de nos besoins en arrosage".