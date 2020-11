Premières patrouilles des soldats de l'opération Sentinelle en Corrèze

C'est l'une des toutes premières patrouilles. Sur la place de la Guierle à Brive ce jeudi après-midi on pouvait compter une dizaine de soldats, dûment armés, déployés alentour. "Il y a un stratégie de déploiement des forces Sentinelle dans le département" précise Salima Saa, la préfète de la Corrèze venue saluer ces soldats chargés d'assurer notre sécurité. Ces hommes ne viennent pas de loin. L'opération en Corrèze est assurée par le 126ème RI de Brive, déjà bien rodé à Sentinelle depuis son lancement en 2015. D'autres Bisons sont d'ailleurs affectés dans d'autres départements en ce moment.

Une stratégie départementale

On ne saura en revanche pas grand chose de plus. "Vous comprenez bien qu'on ne va pas expliquer l'ensemble du dispositif et des détails" lance la préfète qui indique juste que "il y a une priorisation des établissements scolaires, des lieux de cultes, des hôpitaux mais pas que !" Ces soldats viennent en renfort des forces de police et de gendarmerie déjà largement mobilisés pour sécuriser ces mêmes sites. Ils pourront surtout intervenir comme leur renfort en cas de besoin, "s'il y a un clash" indique le lieutenant-colonel Yves Lasvigne, délégué militaire adjoint de la Corrèze qui rappelle en outre que ces soldats ne sont nullement là pour des contrôles ou tout autre acte réservé à la police ou à la gendarmerie.