Prenez de l'avance pour les vacances : délais très longs pour les titres d'identité !

Si vous devez partir à l’étranger, prenez vos dispositions ! À Paris les délais d’attente pour prendre un rendez-vous pour refaire son passeport ou sa carte d’identité sont extrêmement longs, parfois jusqu’à trois mois, sans compter qu'il faut ensuite ajouter le délai de traitement de la demande.

La mairie de Paris est alertée et a même mis en place un message d’excuse sur son site internet : " La Ville de Paris éprouve actuellement des difficultés à vous proposer suffisamment de rendez-vous pour vos titres d'identité. Des problèmes techniques sont également à signaler. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour rétablir la situation. De nouveaux créneaux de rendez-vous continuent d'être ouverts chaque jour en fin de matinée pour le lendemain, et le vendredi dans le courant de l'après-midi pour la semaine suivante."

La situation serait due selon la mairie à un brusque pic de fréquentation assez inattendu en janvier et février, avec 20% de demandes supplémentaires par rapport aux autres années. Le tout dans une période où les arrêts maladies sont plus nombreux et pendant laquelle les agents devaient écouler leurs congés. En fin de semaine dernière, autour du 05 mars, il n’était même plus possible de prendre un rendez-vous puisque le calendrier s’arrêtait à une visibilité de 54 jours.

Désormais il est possible de prendre rendez-vous jusqu'à 3 mois (80 jours) et la mairie promet des solutions. Des agents sont en train d’être formés pour venir en renfort des équipes et une permanence va ouvrir le samedi matin à la mairie du 15è arrondissement de manière expérimentale. Cela devrait permettre de générer 400 rendez-vous supplémentaires chaque jour.

Chaque année à Paris, ce sont plus de 360.000 titres qui sont délivrés par an.

De manière classique, la moitié des rendez-vous sont donnés sous 8 jours, ce délai devrait donc de nouveau être de nouveau respecté début avril.