"Prenez des seniors en CDI !" : l'appel d'une quinquagénaire de Metz face au projet de réforme des retraites

"Les politiques sont en train de nous dire qu'on va repousser la retraite ? Oui d'accord, repoussons la retraite. Mais dans ce cas-là, donnez-nous la possibilité de travailler !" L'appel est lancé par Sylvie, une Messine âgée de 55 ans, face au projet de future réforme des retraites . D'ultimes négociations doivent commencer mardi 3 janvier, la Première ministre Elisabeth Borne va recevoir les organisations syndicales à Matignon. Le texte de loi sera présenté le 10 janvier prochain en Conseil des ministres. La question de l'âge de départ à la retraite reste notamment en suspens : passera-t-il de 62 à 64 ou 65 ans ?

Peu importe pour Sylvie, qui estime que le problème est plus profond. Après avoir travaillé à son compte dans le monde du transport, elle arrête son activité en 2014, à l'âge de 46 ans. "C'était assez facile pour moi de retrouver un poste dans le même secteur, sauf que c'était beaucoup plus compliqué de trouver un emploi stable et de longue durée. On me proposait toujours des CDD", raconte-t-elle. "On me faisait comprendre que des jeunes ou des futures mères de famille avaient plus besoin d'un CDI que moi."

"On nous prend pour des ennemis"

Sylvie se reconvertit, suit des formations, obtient ses diplômes dans l'administration, puis dans l'insertion. "J'ai envoyé au moins 100 à 150 candidatures", explique la Messine. "J'avais très très peu d'entretiens. Et à chaque fois, on me posait la question : 'excusez-moi mais quel âge avez-vous ?' ou encore 'vous n'avez pas de problèmes de santé ?' Eh bien pas plus que d'autres ! En fait, on ne vous dit pas directement que l'âge coince, mais on vous le fait comprendre." Un ressenti qui se confirme dans les chiffres : en 2021, la courbe du chômage des plus de 50 ans était la seule en hausse, à 5,7% de taux de chômage dans cette catégorie d'âge selon l'Insee.

Et Sylvie ressent aussi cette discrimination de la part d'interlocuteurs plus jeunes qu'elle. "Moi ça ne me dérange pas d'avoir un collègue plus jeune que moi, du moment qu'il sait ce qu'il fait, qu'il est compétent et professionnel. Mais j'ai l'impression qu'à l'inverse, quand une personne plus jeune a affaire à un senior, elle a un peu peur pour sa place", assure la quinquagénaire. "On est plus considérés comme une personne compliquée, parce qu'on a plus de compétences et de recul, on voit différemment les choses. Nos expériences professionnelles et personnelles peuvent servir énormément, mais malheureusement on ne l'entend pas comme ça. On nous prend plus pour des ennemis..."

Pas opposée à la réforme

Depuis cinq ans, les CDD se suivent et se ressemblent pour Sylvie, y compris dans plusieurs services publics. Travailler jusqu'à 64 ou 65 ans, Sylvie est pour, mais "offrez-nous la possibilité de travailler dignement jusque-là", réclame-t-elle. "Et des postes qui tiennent la route, pas simplement que du CDD. Notre pouvoir d'achat est en train de diminuer, on utilise nos quelques droits au chômage sauf qu'on veut travailler ! Je veux même le dire aux politiques : montrez que vous jouez le jeu, prenez des seniors en CDI !"

Depuis la fin de son dernier contrat juste avant Noël, Sylvie recherche un emploi dans l'insertion. Si vous souhaitez la contacter, vous pouvez joindre le standard de France Bleu Lorraine au 03 87 52 13 13. Nous vous communiquerons ses coordonnées !