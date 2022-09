Une formation pour se préparer aux concours de la gendarmerie sans pression financière à Montpellier

Donner sa chance à toutes celles et ceux qui veulent devenir gendarmes. La classe prépa talent de Montpellier a fait sa rentrée officielle le 9 septembre à la Faculté de Droit de Montpellier. Il n'y a en que quatre en France avec Paris, Amiens et Clermont-Ferrand. 15 étudiants et étudiantes l'ont intégré. C'est une formation de 6 mois pour se préparer aux concours d'officiers de la gendarmerie et ceux de la fonction publique.

Ce cursus est destiné aux étudiants qui ont validé un master 2 et, surtout, qui sont boursiers. Il vise "ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre une prépa dans le cadre privé parce qu'elles sont parfois coûteuses. Là, on leur offre un cadre de travail et de formation privilégiés. Ils ont un statut de gendarme adjoint volontaire et un statut d'étudiant, donc un double statut qui leur permet de bénéficier d'une petite solde à la fin du mois" explique Isabelle Chazal, la responsable de la classe prépa talent de Montpellier.

Isabelle Chazal, responsable de la classe prépa talent de Montpellier. Copier

Une formation destinée aux boursiers

En intégrant la formation, les jeunes touchent un salaire d’environ 1 150 € net par mois et sont hébergés gratuitement à la caserne des gendarmes de Castelnau-le Lez. Ce qui leur permet de se concentrer sur leur objectif professionnel sans avoir de pression financière.

Comme pour Pierre Revellat, 24 ans : "Je suis issu d'un milieu familial très modeste donc je subviens à mes propres besoins, mais également à ceux de ma famille." Le jeune homme a fait une licence de droit à l'université Toulouse Capitole. Il a dû travailler en parallèle de ses études pour pouvoir faire son master. "Je travaillais à temps plein pour l'université." Cette prépa talent représente donc une vraie chance pour lui : "obtenir un salaire à la fin du mois tout en préparant mon concours, c'était une occasion à ne pas louper."

Les prochaines inscriptions auront lieu entre la mi-février et la mi-mai.

Pierre Revellat, étudiant de la classe prépa talent de Montpellier. Copier