Noël se prépare à la bourse aux jouets d'Évron avec des cadeaux à petits prix

En 2019, les Petits Géants ont récupéré plus de 1 700 jouets et livres.

La maison des assistantes maternelles les Petits Géants à Évron accueille le public à la salle des fêtes d'Évron pour leur bourse aux jouets ce dimanche de 10h à 12h30. En 2019, elle a récupéré plus de 1 700 jouets et cette année, tout va partir, assure Karine Beucher, présidente des Petits Géants. "Je pense qu'on va avoir du monde, c'est sûr. Avec la crise, les gens font plus attention à leur dépense. Déjà que normalement la bourse fonctionne bien, là ça peut encore plus marcher."

Faire du tri

Marie arrive de Jublains les bras chargés de jouets. Elle dépose une dizaine d'objets, que n'utilisent plus ses deux fils : un tracteur, un camion-poubelle, un camion Pat'Patrouille et des dominos. "C'est tout l'attirail de mes garçons !" La maman profite de la bourse aux jouets pour faire du rangement dans les chambres de ses enfants. "Ça permet de faire du tri. En plus, ça met un petit beurre dans les épinards et ça nous fait un budget pour Noël."

Faire plaisir à tout le monde

Une dizaine de bénévoles des Petits Géants s'affaire autour des tas de jouets déposés. Devant une table, Philippe est concentré sur un château de princesse rose. "On vérifie si le jeu est complet. On teste et on remet des piles si nécessaire, pour que celui ou celle qui achète ait un jeu qui fonctionne." Son ancien propriétaire Ludwig peut alors repartir. Le papa dépose des jouets à chaque bourse. "C'est assez compliqué pour tout le monde en ce moment, remarque cet habitant d'Évron, alors si des gens peuvent trouver des jouets un peu moins chers ici, ça fait plaisir à tout le monde."

Une partie de l'argent récolté est reversé aux vendeurs. Le reste va aux Petits Géants pour l'entretien de la maison des assistantes maternelles.