Près de 8.500 euros pour "Vaincre la mucoviscidose" grâce à une vente aux enchères d'objets de Maxime Sorel

Près de 8.500 euros ont été récoltés pour l'association "Vaincre la mucoviscidose" grâce à une vente aux enchères, en ligne, ce mercredi 17 mars. Des objets du skipper Maxime Sorel étaient mis en vente : une montre, une de ses vestes et même une paire de bottes.

Il s'agit d'objets portés sur la course du Vendée Globe et qui ont donc fait le tour du monde. Maxime Sorel, skipper du bateau V and B Mayenne, est le parrain de cette association, "Vaincre la mucoviscidose".