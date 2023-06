Près d'Alençon, le GPS lui indique un mauvais chemin, il finit dans un mur

Un peu avant le croisement du Champ au Malheur et de la D2, au sud de Lonrai, un monticule de terre ferme la voie depuis 2019.

Le GPS lui indique une mauvaise route, il finit à l'hôpital. Ce lundi 19 juin 2023, un automobiliste a été transporté au centre hospitalier d'Alençon à cause d'une erreur de navigation, après confirmation à France Bleu d'une information de Ouest-France. Au sud de Lonrai, près d'Alençon, le Champ du Malheur, anciennement D503, ne cesse de causer du tort aux riverains et aux automobilistes. Un panneau "voie sans issue" a bien été placé après la fermeture de la route en 2019 mais les conducteurs continuent d'affluer et de se faire surprendre.

"Les gens ont toujours roulé vite, ici, lâche Claudine, habitante dans le quartier depuis 15 ans. Avant, il y avait la circulation dans les deux sens. Puis ils ont fermé un sens et maintenant c'est bloqué. Mais, les gens roulent trop vite." Depuis son jardin, l'Ornaise a entendu le choc de la voiture contre la butte. "Ça a fait boom et après les pompiers sont arrivés."

Il reste des traces de l'accident. Une marque de pneu, des morceaux de plastique et une traînée de liquide sont visibles au bout du Champ du Malheur à Lonrai. © Radio France - Léni Flouvat

Moins de passage, mais toujours autant de problèmes

Michel s'est installé dans la rue, il y a un an. "Je connais bien le quartier, avant j'habitais plus loin, précise-t-il. La route a été fermée pour limiter le passage. On ne peut pas dire que l'objectif soit atteint".

Un seul panneau, placé 200 mètres avant la butte de terre au niveau d'un croisement, indique que la voie est sans issue. © Radio France - Léni Flouvat

Les conducteurs - qui ne connaissent pas la ville - doivent faire demi-tour avant la butte de terre qui referme la voie. Et même les poids lourds se font prendre au piège. "Là, ils ne peuvent même pas faire demi-tour, ils sont obligés de reculer sur plusieurs centaines de mètres. Il y a même un voisin qui s'est fait abîmer son muret", confie le riverain.

Une modification de voirie mal connue des GPS

Les modifications de route ont été réalisées en 2019, sauf que depuis, tous les GPS n'ont pas été mis à jour. Pour faire le test, trois systèmes de navigation ont été mis en concurrence. Le système interne à la voiture, l'application Waze et l'application Google Maps.

Le système de navigation embarqué dans la voiture de la radio ne connaît pas cette voie sans issue. Il indique de continuer jusqu'au croisement avec la D2. © Radio France - Léni Flouvat

Sur les trois GPS, seul Waze s'en sort en indiquant la route comme une voie sans issue. Les autres disent de continuer tout droit et de tourner sur la D2 pour rejoindre Lonrai ou Alençon.

Dans le quartier, les riverains espèrent que des aménagements seront faits pour limiter la circulation et éviter un nouvel accident, comme l'installation d'un panneau sens interdit, sauf riverains.