Près d'Amiens, Amazon recrute 700 intérimaires pour faire face à l'effervescence à l'approche de Noël

Il ne reste plus qu'un mois au Père Noël pour être prêt et c'est le même délai pour Amazon, l'entreprise de commerce en ligne. Sur son site à Boves, près d'Amiens, c'est déjà l'effervescence pour les 1.000 salariés en CDI. 700 intérimaires leur prêtent aussi main forte.

Dans un mois, nous serons à Noël et vous serez en train d'ouvrir vos cadeaux sous le sapin. Ce sera grâce au travail acharné du Père Noël mais qui reçoit aussi un coup de main d'Amazon. Le géant du commerce en ligne a une plateforme logistique chez nous, à Boves, près d'Amiens. C'est un immense bâtiment de 100.000 m² soit 15 terrains de football, où c'est déjà le coup de feu.

A peine sortis des camions, les colis sont déposés sur des tapis roulants et le défilé ne s'arrête pas. "Les convoyeurs arrivent directement sur les postes d'enregistrement, on vérifie les faces de l'article, on scanne le code-barre et une fois que c'est fait, ça part un peu plus loin dans une zone d'attente pour être stocké", décrit Rémi Baudens, guide accompagnateur chez Amazon.

Cette plateforme logistique Amazon a été créée à Boves en 2017. © Radio France - Aurore Richard

Les cartons sont entreposés sur des étagères immenses, de plusieurs mètres de haut, grâce à des chariots élévateurs. Les employés enchaînent les allers-retours. "Il n'y avait pas toute cette animation-là il y a trois semaines", reconnaît Josselin Broux, le directeur du site d'Amazon à Boves.

Après avoir été enregistré, chaque produit est stocké avant d'être emballé et expédié. © Radio France - Aurore Richard

Parmi les colis, il y a beaucoup de cadeaux, de jouets qui vont être offerts à Noël, comme des grandes boîtes de Playmobil, de Lego, de puzzles 5.000 pièces. Il n'y a que des gros colis ici. "On est le seul site en France à traiter ce type d'articles, les autres sites Amazon traitent les petits articles donc on aura des journées où notre pic d'expédition sera deux fois supérieur à ce que l'on fait en temps normal", estime le directeur.

A la période de Noël, le nombre d'expéditions double sur le site. © Radio France - Aurore Richard

Pour gérer cela, Josselin Broux renforce ses effectifs pendant la période des fêtes : en plus des 1.000 salariés en CDI, il emploie 700 intérimaires.