Près d'Orléans, des parents d'élèves dénoncent la saleté dans une école primaire

L'histoire ne date pas d'hier et pourtant, elle est toujours d'actualité. Depuis septembre 2020, à Saint-Jean-de-Braye, à l'est d'Orléans, les agents municipaux sont remplacés par des prestataires privés pour effectuer le ménage, mais la prestation laisse à désirer, dénoncent certains parents d'élèves de l'école élémentaire Jacques-Prévert.

Les onze classes sont concernées par du nettoyage mal ou pas effectué. Non satisfaite par un premier prestataire, la mairie de Saint-Jean-de Braye (Loiret) a changé d'entreprise depuis la rentrée 2021, mais sans meilleurs résultats.

Il y a de la poussière partout dans la classe. Tout est sale"

Pour Océane Bialy, maman d'un petit garçon en CM2, ce n'est pas possible de laisser des enfants dans ces conditions : "quand on arrive, le ménage n'est pas fait. Les masques restent dans les poubelles plusieurs jours, le tableau n'est pas nettoyé, les tables ne sont pas lavées, il y a de la poussière partout dans la classe. Tout est sale." Et ce n'est pas tout car le problème se prolonge même en dehors de la salle de classe. "Dans les toilettes il manque du papier, de l'essuie-main et du savon", poursuit la mère de famille.

Un lézard retrouvé mort, coincé dans une toile d'araignée, dans une salle de classe, près des tables des élèves (école St-Jean-de-Braye) - Photo fournie par un parent d'élèves

Depuis un an, parents et enseignants multiplient les réclamations. Et certains parents avaient même symboliquement apporté eux-mêmes les balais l'année dernière. Une autre mère d'élève, confirme et ajoute : "il est même arrivé que la maîtresse refuse d'installer les élèves dans leur classe au vu de la saleté qu'il y régnait ! Nous observons, quand nous rentrons dans l'école lors des rendez-vous avec les professeurs, que le sol est immonde, j'ai moi-même aperçu un lézard mort pris dans une toile d'araignée !"

Plus d'un an que ça dure !"

Et elle met en cause la mairie de Saint-Jean-de-Braye : "cela fait plus d'un an que ça dure avec des promesses de la mairie d'arrêter le prestataire privé dès septembre dernier, mais nous sommes en octobre et l'évolution de la situation est lente."

Mise en cause, la mairie (socialiste) a récemment décidé d'arrêter de faire appel au privé pour redonner cette mission de nettoyage à du personnel communal, explique Franck Fradin, adjoint au maire de Saint-Jean-de-Braye, "des recrutements vont être faits la semaine prochaine pour embaucher de nouveaux agents municipaux afin de faire le ménage dans les établissements scolaires dès janvier 2022".

Surveillance renforcée jusqu'en janvier

Ces changements prennent du temps, "ça doit passer par des instances, ça doit être discuté avec les organisations syndicales, les organigrammes doivent être modifiés" explique l'adjoint au maire.

En attendant janvier prochain, la mairie s'est engagé à mettre en place des contrôles plus fréquents pour vérifier la qualité du ménage de l'entreprise privée dans cette école.