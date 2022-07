Près d'un an après l'incendie dévastateur de Gonfaron, certains habitants sont encore traumatisés

Le mercure va grimper à partir de ce jeudi en Provence. La nouvelle vague de chaleur va toucher notamment le Var. Ainsi, vendredi, Météo France prévoit notamment 39 degrés à Brignoles, ou encore 38 à Saint-Zacharie. De très fortes températures qui n'arrangent rien à une situation déjà à risque concernant les incendie à cause notamment de la sécheresse. D'ailleurs, dans certaines communes du département, des habitants retiennent leur souffle. C'est le cas notamment à Gonfaron.

"Dès que j'entends les pompiers passer je regarde si je ne vois pas de la fumée"

C'est dans cette commune de 4 300 habitants, près du Luc, qu'est parti le plus gros feu de ces 30 dernières années dans le Var. L'été dernier, le lundi 16 août 2021, peu après 17h30, un départ de feu est signalé à proximité de l'aire d'autoroute de Gonfaron, sur l'A57. L'incendie, "le plus complexe de ces dernières années" selon les pompiers, sera officiellement éteint une semaine plus tard. Le bilan est lourd : 8 000 hectares parcourus dont 7 000 détruits, deux morts à Grimaud, une vingtaine de blessés, des dizaines de sinistrés et 10 000 personnes évacuées.

Un traumatisme. Voilà comment certains habitants qualifie ce terrible incendie, qui est encore dans toutes les têtes. "On ne peut pas oublier du tout. Cela nous a fait peur, ça nous a traumatisé" ; "J'y pense souvent. Dès que j'entends les pompiers passer je regarde si je ne vois pas de la fumée."

Des souvenirs intacts

D''ailleurs, les habitants rencontrés se souviennent absolument de tout. "C'est la fumée, l'odeur qui entrent dans la maison, ça impressionne quand même" ; "Le fait d'en reparler, je me souviens des canadairs qui passaient". Christelle par exemple explique que "c'était tout noir et le soir, on avait du mal à respirer, on voyait le ciel tout orange et on s'est dit 'chouette c'est le coucher de soleil' mais non, c'était l'incendie qui prenait des proportions inimaginables."

à lire aussi L'enquête se poursuit un mois après l'incendie dévastateur de Gonfaron

La crainte de revivre une nouvelle catastrophe

Personne ne veut revivre ça et vu la situation actuelle, Justine est fébrile. "On voit que l'on est en alerte sécheresse, il fait très chaud donc effectivement on y pense et on espère que ça ne reparte pas." Mais c'est le cas également du côté de certains touristes comme Isabelle. "Ah oui, on y pense tous les jours, on se dit que cela peut arriver n'importe où, n'importe quand."

Pour éviter une nouvelle catastrophe certains habitants expliquent d'ailleurs faire de la prévention auprès des vacanciers, surtout au sujet du mégot de cigarette.