Près d'un étudiant sur quatre travaille pendant ses études, en France

Selon une étude publiée ce vendredi par le ministère du Travail, 23% des étudiants ont exercé une activité rémunérée pendant leurs études entre 2013 et 2015, et pas seulement sous la forme de "jobs étudiants".

Sur les quelque 2,4 millions de jeunes âgés de 18 à 29 ans et qui suivaient des études entre 2013 et 2015, 23% d'entre eux travaillaient, selon une étude rendue publique ce vendredi par le ministère du Travail. La mesure de leur activité correspondait au sens entendu par le bureau international du travail (BIT), soit au moins une heure de travail dans la semaine précédant l'interrogation.

Des activités liées essentiellement aux études

Mais cette réalité dépasse les fameux "jobs étudiants" : 37% des étudiants actifs ont un CDD, 31% sont en CDI et 29% travaillent dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (les 3% correspondent à ceux qui ne précisent pas le type d'emploi ou ne sont pas rémunérés).

Et pour ces étudiants actifs, la charge n'est pas négligeable : 80% occupent leur poste trois jours ou plus, avec une durée moyenne de 28h45 de travail par semaine. Cela s'explique notamment par le fait que 56% de ceux qui travaillent ont une activité en lien avec leurs études , la plupart du temps un stage, un apprentissage ou un statut de salarié-étudiant.

En majorité caissiers, vendeurs et serveurs

Même pour ceux qui ont un emploi qui n'a rien à voir avec leurs études, s'ils sont 61% à être à temps partiel, ils sont malgré tout 73% à avoir une charge horaire moyenne de 23 heures par semaine. Les métiers les plus représentés sont ceux de caissier, vendeur, serveur, surveillant ou professeur de cours particuliers.

En revanche, les activités qui sont exercées occasionnellement le sont le plus souvent à temps complet. Et les petits boulots d'été ne représentent que 5% de l'emploi étudiant. Ce sont les filles qui sont les plus représentées dans ces activités occasionnelles, en raison de la prédominance du baby-sitting "qui reste une occupation très féminine" selon le rapport.