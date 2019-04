Drogues : près d'un Français sur deux a déjà fumé du cannabis, la France championne d'Europe

"Parmi les drogues illicites, le cannabis demeure la première substance consommée" et la cocaïne atteint des records selon l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies publie son rapport ce jeudi. Si l'on tient compte des substances licites, l'alcool et le tabac restent les plus consommés.

11% en ont consommé dans l'année et 6% au cours du dernier mois selon le rapport 2019 de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies.

45% des Français ont déjà fumé du cannabis affirme l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies dans un rapport publié jeudi. Un état des lieux réalisé tous les cinq qui montre l’évolution de la consommation des substances licites comme illicites en France. L’observatoire constate par ailleurs un net vieillissement des consommateurs d’herbe et de résine.

La consommation d'alcool et de tabac en baisse

Parmi les produits créant une dépendance, le tabac et l'alcool restent de loin les plus consommés. L'addiction au tabac est plus quotidienne que celle de l'alcool : "les adultes qui fument tous les jours (27 %) sont presque trois fois plus nombreux que les buveurs quotidiens (10 %)", précise le rapport.

L’observatoire constate toutefois une tendance à la baisse pour ces deux substances. Tendance amorcée dans les années 1950 et qui ne fait que s'accentuer ces dernières années. Pour le tabac, le paquet neutre et les hausses de prix sont à l'origine de cette baisse, affirme l’étude.

Record de consommation de cocaïne

La consommation de cocaïne atteint, elle, un chiffre record : plus d'un et demi pour cent des français déclarent en avoir pris au cours de l'année. Une hausse qui s’explique notamment par "une disponibilité accrue de ces produits et l’image positive dont ils bénéficient".

Autre tendance, la diversification des drogues de synthèse : 68 substances différentes ont été recensées dans l'hexagone entre 2008 et 2017. MDMA, ecstasy, héroïne sont de plus en plus présentes sur le marché de la drogue et de plus en plus prisés par les mineurs.

Commandé par SMS et livré à la maison

Toutes les drogues illicites bénéficient d'un accès de plus en plus simplifié ces cinq dernières années. De plus en plus de consommateurs achètent sur internet. Depuis cinq ans, les livraisons par voie postale ou directement à domicile se sont banalisées avec commande par sms ou sur les réseaux sociaux.