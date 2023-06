Près d'un millier de clients Orange privés d'internet depuis 10 jours à Juvignac

Près d'un millier d'habitants de Juvignac sont privés de fibre internet Orange depuis deux semaines. Un engin de chantier a endommagé une gaine quartier des Garrigues. Les techniciens d'Orange sont intervenus rapidement mais le diagnostic a été long et il faut maintenant changer un kilomètre et demi de fibres, cinq agents sont mobilisés à temps plein sur cet incident depuis une semaine.

"Je ne peux plus utiliser la fonction braille "

En attendant pour les habitants concernés, c'est un peu galère. Parmi eux il y a Vincent Michel, il est malvoyant et n'a plus accès à aucun service de sa Livebox depuis début juin. "Je n'ai pas pu regarder avec mon petit fils comme prévu, la demi finale du Top 14. On ne peut absolument récupérer aucun message laissé par ceux qui nous appellent sur le téléphone fixe et plus de liaison au niveau ordinateur par le canal de la fibre donc j'ai du faire des manipulations à partir du téléphone portable. Quand je connecte le téléphone portable sur l'ordinateur, je ne peux plus utiliser la fonction braille parce que je n'ai plus assez d'espace. C'est préjudiciable pour moi car je fais des travaux d'écriture. J'ai l'impression d'être pris ici pour quantité négligeable. Je paie mon abonnement tous les mois qui est conséquent. Je n'ai jamais eu un responsable Orange capable d'expliquer la nature de l'incident et d'expliquer pourquoi cet incident dure aussi longtemps. Ça me paraît quand même pas très normal que, en 2023, à l'heure où on fait tant d'exploits techniques et scientifiques, qu'on en soit réduit à atteindre quinze jours ou trois semaines pour une reconnexion"

Orange affirme que la plupart des 800 abonnés concernés par cette panne à Juvignac seront rétablis dans la journée de vendredi, au plus tard samedi. Orange précise que cette panne n'a pas affecté le service de téléphonie et que les clients qui l'ont demandé se sont vus proposer un boitier 4G pour un partage de connexion pour pouvoir continuer d'utiliser internet le temps de la panne.