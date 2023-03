Près d'un millier de foyers privés d'électricité dans plusieurs communes d'Indre-et-Loire

Des coupures de courant ont eu lieu hier en fin d'après-midi vers 18h30 sur la commune de Neuvi-Le-Roi. 150 foyers sont toujours privés d'électricité ce jeudi matin dans cette commune suite à deux incidents techniques selon Enedis.

Des coupures également sur plusieurs autres communes : La Membrolle-sur-Choisille, Charentilly, Semblançay et Saint-Antoine-du-Rocher et là, la cause reste toujours inconnue. 650 foyers sont impactés. Des drones d'enedis survolent en ce moment le secteur pour tenter de régler le problème.

Selon Enedis, il s'agit bien de problème technique et non de coupure volontaire.

Enedis indique que le courant devrait être rétabli d'ici le début d'après-midi.