Près d'un millier de personnes manifestent sans masque à Annecy "pour la liberté"

Ils se revendiquent ni anti-masque, ni anti-vaccin, ni complotiste mais expliquent en avoir assez "de la dictature sanitaire qui dure depuis un an". Près d'un millier de personnes, de tout âge, ont manifesté sans masque dimanche après-midi dans les rues d'Annecy "pour la liberté".

"On n'est pas des moutons"

Ils réclament le droit de vivre comme ils le souhaitent et ainsi, malgré la crise sanitaire, de choisir de porter ou non le masque ou de se faire vacciner ou non. Le rendez-vous était donné dans les jardins de l'Impérial, avant de se diriger vers le Pâquier, où le masque est obligatoire depuis samedi suite à la forte hausse du taux d'incidence en Haute-Savoie.

Les manifestants se dirigeant vers le Pâquier © Radio France - Luc Chemla

Les manifestants réclament davantage de liberté malgré la crise © Radio France - Luc Chemla

Dans le cortège, de nombreux manifestants sont déguisés et dansent les uns avec les autres, sans se soucier de la distanciation sociale. Certains se prennent dans les bras et s'embrassent. L'ambiance est festive, rythmée par la musique. "On n'est pas des moutons, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, nous enfermer et nous enlever toutes nos libertés au fur et à mesure" explique un Grenoblois, présent ce dimanche au rassemblement. "Je ne nie pas le virus, il existe mais il y a très peu de chance de l'attraper".

"Faîtes nous confiance et arrêtez d'imposer votre façon de voir"

Dimitri se dit lui serein, "en plein air on sait qu'il n'y a pas de risque alors autant nous laisser tranquille en plein air. On veut la liberté de sortir de cette morosité". Un peu plus loin dans le cortège, Charly le reconnaît, "_oui, on prend un risque. Mais la vie c'est déjà un risque_. Le masque me pèse."

Les manifestants en pleine danse, sans masque, sur le Pâquier © Radio France - Luc Chemla

Le cortège arrêté sur le Pâquier © Radio France - Luc Chemla

Les manifestants réclament de la confiance

Parmi les autres manifestants, un message revient systématiquement : "Laissez-nous vivre, laissez-nous exprimer ce que l'on a à exprimer" ; "Faîtes-nous confiance et arrêtez d'imposer votre façon de voir, qui n'est pas juste pour nous. Si je veux marcher sans masque dans les rues d'Annecy, laissez-moi faire. Plus on va être dans la joie, dans l'amour de l'autre, sans peur de l'autre et du virus et mieux on va pouvoir contrer ce qui nous arrive."

Un millier de personnes ont manifesté et se sont retrouvé sur le Pâquier © Radio France - Luc Chemla

Ce n'est pas le premier rassemblement organisé par le collectif à Annecy cependant, il n'y a jamais eu autant de monde.