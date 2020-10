Près d'un millier de personnes ont participé au rassemblement évangélique de Nevoy

Environ mille pasteurs venus de toute la France ont participé à l'assemblée générale de l'association évangélique des gens du voyage Vie et Lumière à Nevoy, près de Gien, ce samedi. Mais l'organisateur assure que les gestes barrières ont bien été respectés.

Malgré la crainte du maire de Nevoy de créer un nouveau foyer épidémique au Covid-19, le rassemblement évangélique des gens du voyage Vie et Lumière a bien eu lieu ce samedi, près de Gien. La préfecture avait donné son feu vert. Au total, l'événement a réuni près de mille pasteurs venus de toute la France, selon le pasteur Joseph Charpentier, organisateur de l'événement. Mais il assure que les mesures sanitaires ont été respectées.

On a demandé à chaque participant de venir avec son masque et du gel hydroalcoolique, et de respecter un mètre de distance sous le chapiteau.

Il estime que ce rassemblement "ne présente pas plus de risque qu'un marché ou un centre commercial" qui brassent beaucoup de population. Joseph Charpentier assure par ailleurs avoir pris les coordonnées - numéro de téléphone, adresse et noms - de toutes les personnes présentes, comme c'est le cas désormais dans les bars et restaurants de certains départements, pour pouvoir les prévenir si l'un d'eux s'avérait être positif au Covid-19 dans les prochains jours.

Il ajoute que les pasteurs sont venus en voiture et ne passent qu'une journée sur place.