Près d'un millier de retraités dans les rue en Drôme Ardèche contre la hausse de la CSG

Prés de 200 retraités à Privas ce jeudi matin et environ 800 à Valence cet après-midi. Tous présents pour protester contre le gel des pensions et la hausse de la CSG, prévus par le gouvernement.

Les retraités de Drôme Ardèche se sentent méprisés par le gouvernement. A l’image de Serge, veuf, retraité de l'industrie automobile. Selon ses calculs il va perdre 350 euros par an environ à cause des nouveaux prélèvements de CSG. Une des raisons qui l'ont fait descendre dans les rues de Valence.

Solange et son amie ne sont pas venues manifester pour leur cas personnel. Retraitées de l’éducation nationale elle ne se plaignent pas du montant de leur retraite. Mais leur amie qui a travaillé aux cotés de son mari artisan ne touche que 390 euros par mois. "Comment vivre avec ça ?" s'interrogent ces deux femmes.

Deux mères et grands-mères qui précisent: "

c'est injuste on nous demande à nous retraités de participer à la solidarité nationale avec cette CSG, mais la solidarité on l'applique tous les jours en aidant nos enfants et nos petits enfants.