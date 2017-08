Près d'un normand sur quatre dit ne pas savoir nager

Dans son étude pour estimer la capacité à nager en France, Santé Publique France relève que 23,3% des Normands disent ne pas savoir nager. C'est la deuxième région de France où l'on sait le moins nager derrière les Hauts de France.

En France, les noyades sont responsables de 500 décès chaque année relève en introduction l'étude de Santé Publique France. Elle note que 83,7% des répondants disent savoir nager mais ce chiffre tombe à 76,7% en Normandie. Cela signifie que près d'un quart des Normands questionnés affirment ne pas savoir nager. Étonnant dans une région qui comprend plus de 600 km de littoral? Pas tant que cela estime Karine Naudin.

"La culture en Normandie n'était peut-être pas axée sur la natation, avance la directrice du centre aquatique Sirena à Carpiquet, près de Caen. Peut-être qu'il y avait une pénurie aussi au niveau piscine il y a encore quelques années et puis autour de Caen la région est très rurale. Ma propre génération est un peu plus à l'aise dans l'eau bien qu'on nous poussait et que le maître-nageur nous disait "tu prends la perche et après tu te débrouilles" mais mes grands-parents et la génération de mes grands-parents ne savaient pas du tout nager. Il y a déjà une évolution et avec le savoir-nager à l'école il y aura encore une évolution pour les futures générations."

Ainsi, l'agglomération de Caen s'est rapprochée depuis plusieurs années de l'inspection d'académie pour favoriser l'apprentissage des scolaires. Près de 300 classes de primaires bénéficient d'un accès aux piscine de Caen-La-Mer.

"Nous sommes quand même une commune près de la mer, explique Christine Grieu, directrice du stade nautique de Caen. il est très important d'avoir des enfants à l'aise dans l'eau, qui n'aient plus cette appréhension de l'eau qu'on pouvait avoir il y a encore quelques années.On voit encore beaucoup d'adultes venir à la piscine avec des appréhensions prendre des cours d'aquaphobie. Il est important pour nous que les enfants aiment venir dans l'eau, qu'ils y éprouvent du plaisir et après qu'ils aient cette autonomie pour pouvoir se déplacer, se sauver et sauver les autres éventuellement."