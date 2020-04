Près d'un Parisien sur dix a quitté la capitale depuis le début du confinement

Où sont passés les Parisiens ? Près d'un sur dix ont quitté la ville depuis le début du confinement selon l'INSEE. L'Institut indique que si l'on prend en compte ceux qui vivent à Paris sans y résider formellement, ce taux passe même à 23%.

Les résidences secondaires prises d'assaut

Cette mesure repose sur l'étude de la comparaison entre les relevés des bornes téléphones Orange, ensuite extrapolées à l'ensemble des téléphones portables. Selon l'INSEE, 189 000 Parisiens ont rejoint leurs résidences secondaires.

Par rapport à avant le confinement, il y a plus de résidents parisiens et d'habitants des Hauts-de-Seine en Normandie, en Bourgogne, dans le Centre, en Bretagne et dans les autres départements du littoral atlantique, leurs zones habituelles de résidence secondaire.