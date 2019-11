Près d'un quart des logements endommagés par le séisme au Teil, le maire lance un appel à l'aide

Le Teil, France

Ce qui se mesurait empiriquement en marchant dans les rues du Teil est confirmé dans les chiffres -encore provisoires- annoncés ce mercredi après-midi par la préfète de l'Ardèche et le maire du Teil. D'après le recensement effectué, 895 logements ont été endommagés par le tremblement de terre sur la commune, soit près d'un quart des quatre mille logements de la ville. Les dégâts vont des simples fissures dans les cloisons jusqu'à des pans entiers de maisons effondrés.

Des mobil-homes pour les nuits à venir

Plus de 200 logements sont inhabitables. Certains sinistrés ont trouvé refuge temporairement chez des proches. Mais il reste plus de 200 personnes à héberger. Les gymnases utilisés durant les deux premières nuits sont trop inconfortables. Dès ce mercredi soir, les sinistrés sans solution seront donc hébergés principalement dans des campings, dans des mobil-homes chauffés sur le Teil, Saint-Jean-le-Centenier, Châteauneuf-du-Rhône. La préfecture envisage également de faire fonctionner si nécessaire un hôtel qui était fermé à Aubenas.

Pour le relogement à plus long terme, EDF devrait fournir cinquante appartements vides près de la centrale nucléaire de Cruas, en plus des solutions qui pourront être trouvées auprès des bailleurs sociaux. Quant aux expertises des assurances, pour accélérer les visites, des experts d'Etat ont été appelés en renfort. Douze sont sur le terrain depuis ce mercredi matin. Vingt autres arrivent jeudi.

Sans votre aide, nos édifices publics ne pourront pas être reconstruits - Le maire du Teil

En plus des logements, beaucoup d'édifices publics sont détruits : quatre écoles, l'espace culturel, deux églises, le centre socioculturel, de nombreuses voiries, et une partie de l'hôtel de ville selon le recensement de la mairie. Devant cette situation très difficile pour une ville pauvre, le maire du Teil lance un appel solennel à toutes les communes de France. "Notre commune a subi des dégâts considérables et exceptionnels qui se chiffrent en millions d’euros." Olivier Peverelli poursuit : "L’Etat nous a d’ores et déjà promis une aide d’urgence ainsi que le conseil départemental de l’Ardèche. Sans votre aide, l’ensemble de nos édifices publics ne pourront pas être reconstruits." Et il conclut : "Je sais pouvoir compter sur vous pour que Le Teil et les habitants puissent se reconstruire."