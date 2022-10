Près d'un tiers des salariés aidants se sentent "désemparés", avec un "faible soutien" de leur entreprise"

En un an, la situation des salariés aidants familiaux, qui doivent cumuler leur travail et l’aide qu’ils apportent à un proche, s’est nettement dégradée, selon l'Ocirp, l’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance. À la veille de la journée nationale des aidants qui se déroule jeudi 6 octobre, l'organisme a publié une étude que franceinfo a pu consulter ce mercredi.

8 à 11 millions de Français sont aidants, 6 sur 10 travaillent

Il rappelle que 8 à 11 millions de personnes sont considérées comme des aidants familiaux, et 6 sur 10 travaillent. Et selon cette étude, près d’un tiers des salariés aidants se disent "désemparés". Ils évoquent une forte charge d'aide et un "faible soutien" de leur entreprise.

Six salariés aidants sur dix en "difficulté physique et morale"

Cela s'explique en partie par l'augmentation du nombre d’heures consacrées au proche dans le besoin. Il était de 8h30 par semaine en 2021, il est passé à 10h50 cette année. En conséquence, l’indice de bien-être des aidants est en baisse. La note sur 10 qu'ils attribuent à leur bien-être est ainsi passée de 5,52/10 l'an dernier à 5,36/10 cette année. Près de six salariés aidants sur dix se disent en "difficulté physique et morale".

Des aidants de plus en plus jeunes

Par ailleurs, l'âge moyen des aidants est passé de 39 ans en 2021 à 36 ans en 2022. Les deux tiers (68%) des salariés interrogés par l'Ocirp, aidants ou non, sont largement favorables à un dispositif personnalisé dédié aux aidants dans l'entreprise et à la mise en place d'une protection de type prévoyance applicable à tous les salariés concernés.

La peur de ne pas être promu

Pourtant, la question semble rester taboue dans l’entreprise, car seuls un quart de ces salariés aidants ont informé leur employeur de leur situation. Pour Marie-Anne Monchamp, la directrice générale de l'Ocirp interrogée par franceinfo, il existe une peur de ne pas être promu.

Elle rappelle qu'en France, le dispositif "congé proche aidant" permet aux salariés, pendant trois mois, de se mettre en disponibilité de son emploi pour aider un proche. Durant ce congé, qui peut être fractionné, le proche aidant ne sera pas payé par son employeur mais indemnisé par une allocation journalière. Selon Marie-Anne Monchamp, ce droit est "trop peu utilisé" par peur d'être stigmatisé sur son lieu de travail. Elle affirme qu'il faut se "réveiller maintenant", estimant qu'en 2030, un actif sur quatre sera proche aidant.