"Près de 1.000 familles toulousaines sont prêtes à loger des Ukrainiens", assure le maire Jean-Luc Moudenc

La France continue de se mobiliser pour la guerre en Ukraine. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc était au ministère de l'Intérieur ce vendredi 4 mars, en tant que représentant des métropoles et des grandes villes, à travers l'association France Urbaine. L'idée de cette réunion était de coordonner les différentes initiatives qui émergent dans la France entière. "Il a été acté que cela serait centralisé par les préfectures de départements", précise Jean-Luc Moudenc.

1.900 réfugiés ukrainiens en France, cinq familles à Toulouse

Le maire de Toulouse a aussi eu des indications sur l'arrivée de réfugiés : "On nous a précisé que 1.900 Ukrainiens sont arrivés en France, principalement des personnes qui ont de la famille. Ce sont beaucoup de femmes avec enfants, qui viennent avec l'idée de rentrer au pays le plus vite possible". Pour l'instant, l'arrivée de cinq familles est prévue à Toulouse, via la Pologne.

Par ailleurs, Jean-Luc Moudenc a eu des précisions sur le mécanisme européen de protection qui a été activé de manière inédite par l'Union Européenne. "Cela permet aux réfugiés de ne pas faire de démarches pour être réfugié politique, et d'avoir immédiatement ce statut qui permet d'accéder au marché du travail notamment", détaille l'élu.

985 familles toulousaines prêtes à accueillir des Ukrainiens

La mairie de Toulouse a mis en place une page internet sur son site en solidarité avec l'Ukraine. Elle permet notamment, depuis le mardi 1er mars, de remplir un formulaire et de le retourner (à l'adresse accueil-ukraine@mairie-toulouse.fr) pour accueillir des familles déplacées. "985 familles toulousaines sont volontaires pour accueillir des Ukrainiens", détaille Jean-Luc Moudenc. La veille nous étions à 734, il y a donc une véritable dynamique, cela veut dire que Toulouse honore moralement son amitié avec la ville jumelle de Kiev."

Jean-Luc Moudenc précise que la page permet de centraliser des dons financiers via différentes ONG. "On ne souhaite pas manipuler de l'argent et on invite les donateurs à aller vers les ONG, notamment la Croix Rouge. Il faut être prudent et être sûr que l'argent aille entre de bonnes mains."