Près de 1 000 manifestants contre le pass vaccinal à Perpignan, une mobilisation en hausse

Comme tous les samedis, une manifestation contre le pass sanitaire et vaccinal était organisée à Perpignan, place de la Catalogne. Avec ce samedi une hausse de la mobilisation, suite aux propos d'Emmanuel Macron dans la presse cette semaine.

"Manu, nous aussi on t'emmerde", peut-on lire sur certaines pancartes des manifestants ce samedi après-midi. Près de 1 000 manifestants ont défilé dans les rues de Perpignan pour montrer leur opposition au pass sanitaire, qui deviendra bientôt un pass sanitaire.

Une mobilisation en hausse après les propos d'Emmanuel Macron dans la presse cette semaine, où il a dit vouloir "emmerder", les non-vaccinés. Une phrase qui a choqué nombre de militants dans le cortège, dont Marie-Lou : "Il n'a aucun respect pour le peuple français, ça me donne envie de me battre encore un peu plus."

Ils étaient près de 1 000 sur la place Catalogne © Radio France - Claire Guédon

Un avis partagé aussi par Alice, qui tient une pancarte "Incitation à la haine". Pour elle, "emmerder publiquement une partie de la population quand on est président de la République, cela s'appelle de l'incitation à la haine".

Le cortège a défilé, sans incident, comme à son habitude au départ de la place Catalogne, pour rejoindre le centre-ville et le boulevard Clémenceau.