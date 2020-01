Près de 1.000 participants à la course solidaire pour Cassandre à Châteauroux

Un millier de coureurs et de promeneurs se sont élancés dans le froid ce dimanche 19 janvier pour participer à une course solidaire. L'objectif était de réunir des fonds pour Cassandre, une petite fille lourdement handicapée.

Près de 1.000 promeneurs et coureurs ont pris le départ de la course pour Cassandre

Châteauroux, France

En guise d'échauffement, ils sont nombreux à sautiller sur place, dans le froid de ce dimanche 19 janvier à Belle Isle à Châteauroux.

Un millier de participants sont venus prendre le départ d'une course solidaire organisée par des étudiants en management de Châteauroux. "C'est notre projet d'étude, nous devions organiser une manifestation. Nous nous sommes dit que tant qu'à faire, on aimerait que cela soit solidaire et que cela bénéficie à des gens qui localement en ont besoin. On a pensé à Cassandre, que tout le monde connait à Châteauroux".

Cassandre est une petite fille de 9 ans souffrant d'une maladie génétique très rare. Sans une opération réalisée aux Etats-Unis, son espérance de vie à court terme est menacée. Mais cela coûte plus de 120.000 euros et la famille n'a pas les moyens d'organiser un tel voyage.

"Je ne suis pas sportive, mais pour la bonne cause, je me suis dit que je pouvais le faire, témoigne Najat, venue avec une copine.

Une partie de l'équipe d'organisation © Radio France - Gaëlle Fontenit

Bonnet vissé sur les oreilles, Sabrina encourage son fils de 4 ans, prêt à prendre le départ en trottinette : "C'était important pour moi de montrer à mon fils ces valeurs là. La solidarité, le sport, le collectif. Et puis c'est aussi une façon de dire que ça n'arrive pas qu'aux autres."

Claire est venue avec le club de gym d'Arthon : "On vient par solidarité ! On ne connait pas Cassandre, mais on a envie de contribuer !"

Pour participer à la course, il fallait verser 2 euros minimum. Au moins 3.000 euros ont été récoltés.