Près de 1 000 personnes manifestent à Reims

Ils étaient près de mille manifestants à battre le pavé, mardi matin à Reims. Quatre syndicats (CGT, FO, FSU et Solidaires) et les gilets jaunes avaient lancé un appel à manifester. Parmi les nombreuses revendications : l'augmentation des salaires et des minima sociaux, le maintien du système de retraite, le maintien des services publics ou encore la justice fiscale.

De nombreux enseignants étaient aussi présents dans le cortège pour protester contre la réforme du lycée. Selon la FSU de la Marne, 30 à 40% des enseignants étaient en grève ce mardi dans le département. Pascale est syndiquée à la CFDT, et pour elle la réforme du lycée portée par le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer va "beaucoup trop vite. On peut vraiment parler d'élèves sacrifiés en seconde."

Plusieurs dizaines de gilets jaunes étaient aussi présents dans le cortège. Ils ont fait usage de nombreux pétards, lancés parfois très près des manifestants, des passants ou des journalistes.