Près de 1.500 manifestants en Berry contre le pass sanitaire

L'appel à manifester avait été lancé sur les réseaux sociaux. Contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certaines professions comme les soignants. A Châteauroux, le rendez-vous était donné à 14h, devant le tribunal. La police a compté 160 personnes. A Bourges, le cortège s'est élancé de la place Séraucourt, une heure plus tard. ll y avait là, toujours selon la police, 1.300 manifestants, un chiffre en nette hausse par rapport à la semaine dernière (900 personnes). Ces deux rassemblements, bien que non déclarés en préfecture, se sont déroulés dans le calme.

Pancartes de manifestants à Bourges © Radio France - Sarah Tuchscherer

Dans le cortège berruyer, beaucoup insistent : "on n'est pas anti-vaccins, mais contre le pass sanitaire". Armelle explique : "Je ne suis pas contre les vaccins en général. Quand celui-ci sera bien élaboré, on verra". A ses côtés, Gilles n'hésite pas à affirmer qu'il préfère avoir le coronavirus plutôt qu'un vaccin dont il ignore la composition. Quelques manifestants portent une blouse blanche. Natacha est aide-soignante en EHPAD, farouchement opposée à l'idée de se faire vacciner. La jeune femme se dit prête à aller jusqu'au bout, quitte à se faire licencier : "au début, on n'était sans rien, sans matériel et maintenant on nous fait culpabiliser. Je ne suis pas d'accord pour qu'on m'impose ce vaccin". Elle aussi estime que l'on manque de recul pour juger de son efficacité et de son innocuité.

Natacha, aide-soignante en EHPAD, est venue manifester contre l'obligation vaccinale pour les soignants Copier

Mélanie, elle, arbore son gilet jaune, celui qu'elle porte depuis le début du mouvement : "Bien sûr qu'il y a une continuité, les gens en ont toujours marre, et on leur en remet une couche en leur enlevant toujours plus de libertés". "Il y a beaucoup de groupes de gilets jaunes, anciens ou encore actuels dans ce rassemblement, exlique Julien, qui se définit comme l'une des chevilles ouvrières de ces manifestations anti-pass sanitaire à Bourges. Il y a aussi Reinfo Covid, un collectif qui "réinforme" sur la crise sanitaire. On a juste deux mots d'ordre qui sont communs à tous : non au pass sanitaire, parce que ça revient à trier les citoyens, c'est discriminatoire. Et non à l'obligation vaccinale, cela doit rester un choix". Après ces deux samedis de défilé dans le centre-ville de Bourges, Julien l'assure : "si le gouvernement ne recule pas, on est prêts à revenir toutes les semaines".

Les manifestants brandissent le poing en entonnant la Marseillaise au pied de la cathédrale © Radio France - Sarah Tuchscherer