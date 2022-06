Près de 1.500 noyades accidentelles recensées l'été dernier, dont environ 400 mortelles

Du 1er juin au 30 septembre 2021, 1.480 personnes ont été victimes de noyades accidentelles indique Santé publique France (SPF) ce mardi. C'est 10% moins qu'à la même période en 2018 (1.649), année record, durant laquelle avait été réalisée la précédente enquête. Plus d'un quart (394) de ces noyades ont malheureusement conduit à un décès, une proportion comparable à celle de 2018 (25%).

Cette évolution peut "notamment s'expliquer par des conditions climatiques peu favorables à la baignade (températures, ensoleillement) sur une large partie du territoire métropolitain", note l'agence sanitaire dans un communiqué.

Les plus jeunes et les plus âgés premières victimes

Les noyades accidentelles sont responsables chaque année d'environ 1.000 décès (dont environ 400 l'été), ce qui en fait la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans, rappelle SPF. À l'été 2021, c'est parmi les plus jeunes et les plus âgés que les noyades ont été les plus nombreuses : 22% sont survenues chez les moins de six ans et 26% chez les 65 ans et plus. Elles ont été plus fatales après 65 ans : dans cette tranche d'âge, 41% des noyades sont suivies de décès contre 6% chez les enfants de moins de six ans.

La proportion de décès a été plus élevée parmi les noyades en plan d'eau (49%) et en cours d'eau (41%), devant les noyades en mer (25%), en piscine (15%) et dans d'autres lieux (14%) comme des baignoires ou bassins, selon l'enquête menée avec le soutien des ministères de la Santé, de l'Intérieur, des Sports, de la Transition écologique.

Prévention

Santé publique France souligne que "nombre de ces noyades sont survenues dans un contexte de levée des mesures de restrictions" anti-Covid et "pourraient être, en partie, liées à une mauvaise appréciation par les baigneurs de leurs capacités physiques ou à une dégradation de l'état de santé au sortir d'une longue période de confinement et de moindre activité".

L'agence met l'accent sur la nécessité de la prévention face au risque de noyades à tous les âges, en insistant sur l'importance de tenir compte de la forme physique et de l'état de santé. Une campagne de prévention sera déployée par les pouvoirs publics tout au long de l'été afin d'informer sur les risques de noyades accidentelles, selon le communiqué.

Depuis 2003, les enquêtes de Santé publique France recensent les noyades, accidentelles et intentionnelles (suicide ou homicide), prises en charge par les services de secours (pompiers, Samu-Smur, etc.).