Près de 1 500 personnes dans les rues de Besançon pour la manifestation du 1er mai

Environ 1 500 personnes ont défilé dans le centre-ville de Besançon ce dimanche 1er mai en fin de matinée pour la traditionnelle manifestation de la fête du travail. La question des salaires et des retraites était une des principales revendications dans le cortège.

"On en a marre" : voilà une phrase qui est revenue dans le cortège ce dimanche 1er mai à Besançon. Les manifestants étaient près de 1 500 dans le centre-ville, selon la police, pour la traditionnelle mobilisation de la fête du travail. À l'appel de plusieurs partis politiques et syndicats, ils ont quitté aux alentours de 11 heures la place de la Révolution pour longer le Doubs et rejoindre la Préfecture.

La question des salaires et des retraites

Des manifestants pour beaucoup inquiets pour le prochain quinquennat d'Emmanuel Macron, notamment sur la question des salaires, mais également des retraites. Ils interpellent le président de la République sur le projet de retraite à 65 ans, mais également sur la réforme toujours dans les dossiers du Gouvernement. "Vous, vous rendez-vous compte de ce que l'on va laisser à nos enfants ?", pointait une bisontine dans le cortège, venue avec ses deux garçons.

D'autres rassemblements étaient organisés ce dimanche 1er mai à Dole, Avenue de Lahr, et à Lons-le-Saunier, Place de la Liberté.