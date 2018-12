Près d'un Côte-d'Orien sur cinq est bénévole dans une association

21000 Dijon, France

Ce mercredi 5 décembre c'est la journée mondiale des bénévoles, créé le 5 décembre 1985 par l'Organisation des Nations Unies (ONU) qui met également en valeur le volontariat, l'engagement et la citoyenneté internationale.

En Côte-d'Or, on compte 108 000 bénévoles engagés auprès de 11 000 associations. Parmi eux 40 000 participent à l'action de l'association qu'ils soutiennent au moins une fois par semaine. Le Conseil départemental qui célèbre le bénévolat -créateur de lien social en ville comme en campagne- organise ses troisièmes Assises du bénévolat. Des prix seront remis aux bénévoles de l'année. L'occasion pour France Bleu Bourgogne, de mettre en valeur certains bénévoles particulièrement méritants.

Une bibliothèque municipale où le personnel est entièrement bénévole

Comme Madeleine Malandre, 74 ans, qui s'occupe de la Bibliothèque Municipale de Longchamp, un millier d'habitants dans le canton de Genlis. Madeleine fait partie des lauréats 2017 des Assises du Bénévolat du département. Ancienne institutrice du village elle fut aussi conseillère municipale.

En 1990, aux côtés du maire de l'époque le Conseil municipal lance une politique volontariste pour favoriser la lecture. "Au début on a fait une permanence au Lycée Henry Moisand, je l'ai tenue pendant un an, mais les habitants de Longchamp n'osaient pas venir au CDI du Lycée."

Plus de 4000 livres et documents consultables

Et c'est pour ça que la mairie a décidé d'ouvrir une véritable bibliothèque municipale elle est située rue du petit pont près du Stade de Longchamp. De fil en aiguille, Madeleine, tombe dans le bénévolat. 28 ans que ça dure. Aujourd'hui, deux autres bénévoles l'ont rejointe.

"On fait ce qui se fait dans toutes les bibliothèques: on achète les livres, on les couvre, on apporte des livres aux gens qui ne peuvent pas se déplacer." Aujourd'hui la bibliothèque de Longchamp compte une soixantaine de lecteurs et plus de 4000 ouvrages. Grâce à ses bénévoles elle est ouverte plus de six heures par semaine. Madeleine espère qu'elle subsistera quand elle ne sera plus là.

Notre reporter retrace le parcours de bénévole de Madeleine Malandre Copier

Gérard Bouchot président bénévole de la Banque Alimentaire de Bourgogne © Radio France - Thomas Nougaillon

Jacqueline Girard vous fait découvrir des jolis petits coins en Bourgogne et ailleurs aux adhérents de l'OPAD

Autre exemple de bénévole : Jacqueline Girard, 69 ans, voyagiste en retraite cette Dijonnaise sévit à l'OPAD. Une association qui compte 2700 adhérents, 150 bénévoles et qui est tout simplement la première association de seniors en France.

"J'organise avec d'autres bénévoles des journées en proche Bourgogne. Cela veut dire à moins de quatre heures et demi de route aller-retour de chez nous pour découvrir de petits pays, un petit village, avec des monuments, de l'artisanat, des musées. Sans oublier le repas du midi qui est quand même important pour nos "opadiens" et qu'on aime bien partager tous ensemble".

A écouter Jacqueline on a vite le sentiment qu'être bénévole est un véritable plaisir pour elle. "C'est même un grand plaisir personnel! Je me rend compte que je n'ai pas fait mon métier de voyagiste pour rien."

Jacqueline Girard Copier

Le bénévolat en hausse surtout chez les jeunes

Annie Jacob, préside "France-Bénévolat" en Bourgogne-Franche-Comté. Une association dont le but est de développer le bénévolat associatif. Pour cette Dijonnaise, contrairement aux idées répandues ces derniers temps, le bénévolat n'a pas de plomb dans l'aile. "L'une de nos enquêtes montre au niveau national, une augmentation des personnes qui s'engagent dans le bénévolat associatif, de 16,8% entre 2010 et 2016".

Et le bénévolat n'est pas une marotte d'anciens. "Ce que l'on remarque aussi c'est que ce sont surtout les jeunes de 15 à 35 ans qui s'engagent. Ils ont un sens de l'acte citoyen, ils ont envie d'être utile. En revanche on note un léger ralentissement chez les seniors alors que les associations comptaient beaucoup sur leurs compétences et sur le temps qu'ils étaient en mesure de donner."

Annie Jacob, préside "France-Bénévolat" en Bourgogne-Franche-Comté Copier

Les bénévoles à l'honneur au Conseil départemental de Côte-d'Or ce mercredi soir

Les Assises du bénévolat de 18h à 20 h 30 ce mercredi 5 décembre 2018, cela se passe Salle d’Honneur du Conseil Départemental, 1 rue Joseph Tissot à Dijon.