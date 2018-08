Maraussan, France

Cela n'était pas arrivé depuis près de 100 ans, un feu d'artifice sera tiré ce samedi soir sur la commune de Maraussan près de Béziers dans le cadre des fêtes du village. La commune s'était toujours refusée à en organiser un après un terrible accident survenu en 1920.

C'était le 13 juillet. Ce jour-là, un employé municipal de la commune propose aux enfants du village de leur montrer le stock des fumigènes qui doivent être tirés le soir même dans le village. Mais tout explose. L'employé municipal et sept enfants meurent sur le coup.

Pour rendre hommage à ces enfants, il est aussitôt décidé qu'aucun feu d'artifice ne sera tiré. Décision reconduite par tous les maires qui se sont succédés à Maraussan pendant 98 ans.

"Une autre manière de rendre hommage aux enfants morts"

Et puis cette année un nouveau comité des fêtes a été crée. Pas question d'oublier les enfants morts en 1920, mais il y avait une autre manière de leur rendre hommage, Hugues Fabre est co président du comité des fêtes de Maraussan "_ces enfants qui ne sont plus là auraient aimé avoir ce feu d'artifice_, donc c'est aussi leur rendre hommage que de tirer ce feu d'artifice. "

Hugues Fabre coprésident du comité des fêtes de Maraussan Copier

"Ce n'est pas manquer de respect aux familles, il faut savoir tourner la page"

Le débat a été agité en conseil municipal mais une majorité a estimé que ce n'était pas manquer de respect aux familles que ré instituer ce feu d'artifice explique le maire, Serge Pesce "on a bien repris des concerts au Bataclan, on organise de nouveau des feux d'artifice à Nice. _Il y a une période de deuil, mais la vie doit reprendre_. Nous nous sommes engagés à continuer d'entretenir les tombes des enfants, les employés de mairie s'y attachent"

Serge Pesce, le maire de Maraussan Copier

Le maire explique aussi que le retour d'un feu d'artifice sur sa commune a aussi été l'occasion de reparler de ce drame : _"_Cela réinstalle cette histoire dans la mémoire de ceux qui avaient oublié ou dans celle des nouveaux habitants qui n'en avaient pas connaissance"

Serge Pesce, le maire de Maraussan Copier

Le feu d'artifice sera donc tiré ce samedi soir à 22h30 à Maraussan, il devrait durer un quart d'heure environ. Un hommage sera aussi rendu aux enfants morts juste avant la fête.