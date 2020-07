Près de 100% de réussite au bac en pays de Savoie

C'était attendu, c'est désormais officiel, ce bac 2020 restera dans l'histoire. Les résultats définitifs, après les rattrapages, sont tombés. Dans les filières généralistes, 98,9% des élèves l'ont eu en Haute-Savoie et 99,5% en Savoie.

Pour obtenir ses résultats du bac 2020, il fallait respecter les règles sanitaires : port du masque, lavage des mains et distances sociales.

C'est un véritable record. Les résultats définitifs du bac 2020, après les rattrapages, sont connus. Au niveau national, le taux de réussite est de 95,7% mais c'est encore plus impressionnant chez nous, en Pays de Savoie.

Dans les filières générales, il atteint 98,9% en Haute-Savoie et 99,5% en Savoie, meilleur résultat de l'académie. En filière technologique il est de 97,8% en Savoie et 96,4% en Haute-Savoie. Enfin, en bac professionnel, le taux de réussite est de 90,8% en Savoie et 93,5% en Haute-Savoie.

En raison de la crise du coronavirus, les épreuves finales ont été supprimées, et seules ont compté les notes des premier et deuxième trimestres pour la délivrance de l'examen.

Avec le taux record de réussite au bac, la question se pose désormais de savoir comment l'enseignement supérieur va pouvoir absorber le flot de nouveaux bacheliers qui vont venir gonfler les effectifs d'établissements aux capacités d'accueil limitées.