Près de 100 jeunes catholiques mayennais sont partis de Laval pour participer aux JMJ à Lisbonne

Les Journées mondiales de la jeunesse, ce grand rassemblement catholique international, débuteront mardi 1er août à Lisbonne. 95 jeunes mayennais de 17 à 35 ans sont partis de Laval ce mardi à 4h30 dans deux cars, direction le Portugal.

Deux millions de catholiques du monde entier sont attendus à partir de mardi prochain à Lisbonne. Des vacances bien particulières pour Emma Patard, 25 ans. "Il y a une dimension spirituelle qui va être très forte, raconte la chargée de communication à la maison diocésaine de Laval qui va vivre ses premières JMJ, mais au delà de ça, il y a quand même une dimension humaine où moi, quand je pars en vacances, franchement, si je suis au bord d'une piscine, je ne parle pas forcément à la personne qui est à côté sur le transat et on voit bien que, aux JMJ, il y a cette force là de pouvoir rencontrer des personnes du monde entier, que la barrière tombe et qu'il y a un esprit plus simple."

Une étape chez des habitants au Nord de Lisbonne

Avant d'arriver à Lisbonne, les jeunes du diocèse de Laval passeront quelques jours chez des habitants du diocèse de Coimbra au nord de la capitale, jusqu'au début officiel des JMJ. "La première semaine en diocèse, c'est aussi une rencontre d'une autre culture et d'une autre façon de vivre sa foi et en même temps découvrir un pays, explique Lise-Marie Chauvin, une des organisatrices du déplacement pour les Mayennais. Il y a aussi cette dimension de rencontre interculturelle."

Coût du voyage : 600 € par participant pour deux semaines, un prix qui a baissé au fil des mois de préparation grâce à plusieurs actions. Le pape François a confirmé en juin sa présence aux Journées mondiales de la jeunesse malgré ses soucis de santé.