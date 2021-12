Près de 1000 nouveaux logements sans raccordement électrique en Loire-Atlantique et en Vendée

À cause d'une grève de salariés Enedis sur le site de Rezé, de nombreux chantiers de raccordement électrique prennent du retard, notamment en Loire-Atlantique et en Vendée. Près de 1000 nouveaux logements sont concernés, ainsi que 20 000 mètres carré de bureaux pour les entreprises.

Des délais de livraison qui s'allongent et qui s'allongent. Depuis près de deux mois, de nombreux particuliers et professionnels de Loire-Atlantique et de Vendée voient les chantiers de leurs futurs appartements, maisons ou bureaux d'entreprise prendre de plus en plus de retard. La faute à un raccordement électrique défaillant, sinon inexistant.

Une grève chez Enedis

Depuis début octobre, une quinzaine de salariés Enedis installés sur le site de Rezé refusent en effet de réorganiser leur système d'astreinte, jugeant le nouveau trop contraignant et pas assez adapté. Ces mêmes salariés en grève sont par ailleurs les seuls à pouvoir assurer le raccordement pour le fournisseur d'électricité.

Résultat, près de 1000 nouveaux logements attendent toujours d'avoir du courant, et de nombreux chantiers restent bloqués. Selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers des Pays de la Loire, les trois-quarts des logements concernés sont d'ailleurs concentrés sur la métropole nantaise, là où la tension immobilière est la plus forte. Toujours selon la fédération, près de 20 000 mètres carré de bureaux d'entreprise attendent également d'avoir de la lumière.

Une lettre au Préfet

Tous les promoteurs immobiliers de la région sont concernés par le problème, puisque chez Enedis, le site de Rezé gère une bonne partie de la fourniture d'électricité en Loire-Atlantique et en Vendée. Le préfet de Loire-Atlantique a d'ailleurs été interpellé à ce sujet, et de nombreux clients et promoteurs commencent à s'impatienter.

"Une visite avec la lumière de nos téléphones"

À Sainte-Luce-sur-Loire par exemple, Henri et sa femme ont appris mi-novembre lors d'une visite que le courant n'était toujours pas installé dans leur futur appartement. "On a dû faire la visite avec la lumière de nos téléphones portables", un comble pour ce nouvel occupant. "La livraison de l'appartement était prévue fin d'année. Et maintenant, on nous annonce janvier 2022, ou même plus tard".

En attendant donc le raccordement électrique, Henri et sa femme restent dans leur ancienne propriété, un appartement qu'ils ont mis en vente. Une situation pas forcément très agréable, mais toujours plus confortable que pour certaines familles, selon Pierre Magimel, le directeur général adjoint du groupe CISN, un promoteur immobilier basé en Loire-Atlantique. "Sur certains chantiers, des personnes avaient déjà donné leurs préavis. Dans certains cas, on a même aidé à stocker des meubles. Des familles ont pu trouver des solutions, elles ont prolongé leur séjour dans leur ancien domicile, mais d'autres se retrouvent à loger chez des amis ou de la famille".

Des renforts chez Enedis

Chez Enedis, on s'excuse pour la gêne occasionnée et tous les désagréments liés à ces retards. Le fournisseur d'électricité l'assure, les situations urgentes sont traitées le plus rapidement possible par les services. Des discussions sont également en cours avec les salariés mobilisés pour tenter de trouver une solution et mettre fin à une grève longue de plus de deux mois.

Enedis annonce également des renforts dans ces équipes. Au moins 5 à 10 personnes de plus pour donner les autorisations d'exploitation du réseau électrique et résorber au plus vite les retards accumulés sur les chantiers concernés.