Près de 1000 personnes à la manifestation antipass à Nîmes pour le sixième samedi d'affilée

Le rendez-vous est donné à 17h devant la préfecture de Nîmes pour ce sixième samedi consécutif de manifestation. Près de 1000 personnes venues de différentes villes du Gard et de la Lozère se sont réunies pour protester contre le pass sanitaire qu'ils estiment être une mesure liberticide.

Un cortège festif mais en colère

Avant le départ du cortège, la chanteuse Ingrid Courrèges, ancienne participante à l'émission The Voice donne un court concert, puis Jean-Marc Philibert prend la parole, sous les applaudissements : "Nous allons faire du bruit dans la ville aujourd'hui ! Je pense qu'il va falloir passer à des actions un peu plus dures, ce n'est pas en faisant une balade joyeuse et revendicative tous les samedis que l'Etat nous entend."

Jean-Marc Philibert, un des principaux organisateurs, prend la parole avant le début de la manifestation. © Radio France - Juliette Pierron

En musique, le cortège s'élance avenue Amiral courbet. Mais sous les apparences festives, la colère gronde selon Roland, gilet jaune de la première heure : "Je crois que les gens descendent dans la rue, parce qu'ils en ont ras le bol. Ce n'est pas que le pass sanitaire ou sur la vaccination, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. De la même manière que pour les gilets Jaunes, c'est parti sur la taxe carbone."

"Le déclencheur, ça pourrait être la vaccination des enfants"

L'étincelle qui pourrait mettre le feu aux poudres, c'est la vaccination des enfants. C'est ce que pense Jo qui brandit une pancarte "Ne touchez pas à nos enfants".

C'est une escalade liberticide. Je suis très en colère pas seulement parce que je suis une mamie et que j'ai des petits-enfants, mais pour tous les enfants. C'est une prise en otage !" Jo, manifestante anti-pass sanitaire.

Malgré quelques tensions avec des jeunes pro-vaccination en terrasse très vite réglées après l'intervention des forces de l'ordre, la manifestation s'est déroulée sans encombres.