Nantes, France

Ils se sont tous rassemblés derrière cette grande banderole : "Expulsion : non, réquisition : oui". Dans le cortège, des étudiants, des occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et des sans-papiers qui ont tous dénoncé des expulsions sans proposition de relogement.

Le cortège contre les expulsions avance à #Nantes, pic.twitter.com/1rycRyQJnB — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 31, 2018

Mohammed vit dans un squat, il a peur de finir à la rue : "Quand j'appelle le 115, c'est jamais possible, on me dit de rappeler à chaque fois." A ses côtés, Giorgio, étudiant, a du mal à joindre les deux bouts : "Ça fait un mois et demi que je n'ai pas payé mon loyer, c'est trop cher."

Pour lui, comme pour les autres manifestants, il faudrait régler le problème en amont : "Par exemple, baisser les loyers ou créer des logements dans des bâtiments inoccupés."

Les manifestants ont apporté symboliquement des faux pieds de biche en carton pour "ouvrir des squats" © Radio France -

Quelques face-à face-tendus ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Deux personnes ont été interpellées.